Come vedere Argentina-Croazia in streaming

Argentina-Croazia è la prima semifinale dei mondiali di calcio in Qatar. Da una parte la nazionale sudamericana, tra le favorite della competizione, dall’altra la squadra che già quattro anni fa è arrivata a un passo dal sogno di sollevare la coppa, battuta solo in finale dai francesi. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:00 di martedì 13 dicembre, nella cornice dell’impianto Lusail Stadium. Una sfida da non perdere, che promette spettacolo: ecco come vedere la partita in diretta streaming gratis, non servono abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento.

Argentina-Croazia: guarda la partita in diretta streaming

Tutti i match del torneo sono infatti trasmessi in esclusiva dal servizio pubblico: è sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay, da un dispositivo come smartphone, tablet, computer o televisore dotato di accesso a Internet. Da casa è inoltre possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1), anche a risoluzione 4K (al numero 101) se in possesso di un apparecchio compatibile con la nuova tecnologia HbbTV.

Durante lo streaming su RaiPlay puoi attivare la Camera Tattica per osservare schemi e movimento delle formazioni: scopri come.

Nel corso della loro storia, le due nazionali si sono incrociate in cinque occasioni, nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018. Fin qui, il bilancio è in perfetta parità, con due vittorie a testa e un pareggio. Questa volta, la squadra capitanata da Leo Messi parte con il favore dei pronostici, ma attenzione agli avversari, guidati da un altro pallone d’oro, Luka Modric, già capaci di piegare il Brasile di Neymar nei quarti.

Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Argentina: E. Martinez, Romero, Otamendi, Li. Martinez, Molina, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Tagliafico, Messi, Alvarez;

Croazia: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.

Anche chi si trova all’estero può eseguire Argentina-Croazia in diretta streaming gratis e con telecronaca in italiano: non bisogna far altro che connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). In questo modo, il servizio assegna all’utente un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

