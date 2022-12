Come vedere Argentina-Francia in streaming

Argentina-Francia è la finale dei mondiali di calcio in Qatar, il match che assegnerà il titolo finale del torneo. È anche la sfida che mette di fronte Leo Messi e Kylian Mbappé, un fenomeno intenzionato a chiudere nel migliore dei modi la propria carriera e un altro talento naturale con un futuro radioso davanti a sé. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 16:00 di domenica 18 dicembre: ecco come vedere la partita in diretta streaming gratis, senza abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento.

Argentina-Francia: guarda la partita in diretta streaming

Tutto ciò che devi fare è connetterti alla piattaforma RaiPlay, da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer oppure televisori con accesso a Internet. Chi si trova a casa può inoltre sintonizzarsi sui canali TV tradizionali (in questo caso Rai 1) oppure sul 101 per attivare la risoluzione 4K, ma solo se in possesso di un apparecchio che supporta la nuova tecnologia HbbTV.

C’è la possibilità di osservare schemi, strategie e movimento dei calciatori con una visuale dall’alto, in tempo reale, attivando la Camera Tattica: segui la nostra guida.

La storia di questo grande classico del calcio mondiale ha visto in passato un totale di dodici sfide, nel periodo compreso tra il 1930 e il 2018. Nella metà dei casi è stata la nazionale sudamericana a uscirne a testa alta, in tre occasioni hanno vinto gli europei, tre anche i pareggi. Questa volta, le quotazioni dei bookmaker sono in perfetto equilibrio.

Argentina-Francia può essere vista in diretta streaming gratis anche dall’estero, senza dover necessariamente rinunciare alla telecronaca in italiano. Per farlo è sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (oggi in forte sconto), così da farsi assegnare un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile allo scopo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.