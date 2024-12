Arm vs Qualcomm: iniziato il processo negli USA

Ieri è iniziato negli Stati Uniti un processo che potrebbe avere conseguenze per l’intero mercato dei dispositivi elettronici, soprattutto smartphone, tablet e computer con chip Snapdragon. Arm ha denunciato Qualcomm per aver utilizzato le licenze di Nuvia, senza pagare le royalties o sottoscrivere un nuovo accordo. L’azienda di Cambridge potrebbe revocare tutte le licenze, impedendo la vendita dei chip.

Arm chiede la distruzione dei design di Nuvia

L’origine dello scontro risale al 2021, quando Qualcomm ha acquisito Nuvia per circa 1,4 miliardi di dollari. La startup aveva ottenuto da Arm le licenze per progettare una CPU. Secondo l’azienda di Cambridge, l’acquisizione non comportava il trasferimento automatico delle licenze. Qualcomm ha invece sfruttato le tecnologie di Nuvia per realizzare la CPU Oryon integrata nei chip Snapdragon X Elite/Plus per Copilot+ PC e Snapdragon 8 Elite per smartphone.

Arm afferma che l’uso delle licenze di Nuvia è avvenuta senza permesso, mentre Qualcomm ritiene che l’esistente licenza ottenuta da Arm sia sufficiente. Arm ha quindi denunciato Qualcomm a fine agosto 2022. Durante la prima udienza, il CEO di Arm (Rene Haas) ha dichiarato che l’azienda non chiederà un risarcimento danni, anche se le royalties per le licenze di Nuvia sono molto più alte di quelle pagate attualmente da Qualcomm.

Arm vuole invece che vengano distrutti tutti i prodotti basati sulle tecnologie di Nuvia. In pratica, Qualcomm non potrebbe più realizzare le CPU Oryon dei chip Snapdragon. L’azienda di Cambridge ha concesso 60 giorni di tempo per risolvere la questione, altrimenti potrebbe revocare la licenza. In tal caso, Qualcomm non potrà più realizzare chip con architettura Arm.