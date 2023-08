Come vedere Arsenal-Fulham in diretta streaming

Arsenal-Fulham in scena nel quartiere Islington di Londra, nella cornice dell’Emirates Stadium. Il fischio d’inizio è in programma per sabato 26 agosto alle ore 16:00, con la possibilità di vederla in streaming su NOW. L’incontro è valido per la terza giornata della Premier League, torneo sempre più spettacolare e che quest’anno promette grande equilibrio.

Premier League: guarda Arsenal-Fulham in streaming

Dando uno sguardo alla classifica del campionato inglese, i padroni di casa sono in testa a punteggio pieno dopo i primi due turni, insieme al Brighton e al Manchester City, avendo superato all’esordio il Nottingham Forest (2-1) e il Crystal Palace (0-1). Tre punti invece per gli ospiti, vittoriosi al debutto contro l’Everton (0-1), ma sconfitti poi dal Brentford (0-3).

Tutti gli appassionati del grande calcio internazionale così come i tifosi di Gunners e Cottagers possono vedere la partita in diretta streaming su NOW. Ad accompagnarli c’è la telecronaca in italiano curata dal team della piattaforma.

Così, i due allenatori Arteta e Silva, dovrebbero iniziare il march. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Nketiah, Martinelli;

Fulham (4-2-3-1): Leno, Tete, Diop, Bassey, Robinson, Reed, Palhinha, Traore, Pereira, Decordova-Reid, Jimenez.

Il tifo dei supporter locali e la valutazione delle due rose fa pendere il favore del pronostico dalla parte dei padroni di casa. L’orgoglio e le ambizioni degli ospiti potrebbero però fare la differenza.

Con un abbonamento al pass Sport di NOW si ha diritto a vedere in streaming anche tre partite di Serie A per ogni turno di campionato. Oltre a questo, il catalogo include un gran numero di altri eventi, in diretta e in differita, come tutte le gare della Formula 1 e quelle della MotoGP. La promozione in corso offre il primo mese a soli 7,99 euro.

