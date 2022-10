Asset Digitali, Banca di Russia li inserisce nel piano dei conti bancari 2023

Un ulteriore passo di avvicinamento verso il mercato crittografico è stato fatto dalla Banca Centrale Russa. Infatti, nella bozza del nuovo piano dei conti bancari per l’anno 2023 ha inserito anche gli Asset Digitali. Una notizia interessante, vista la sua propensione alla prudenza nei confronti di questo settore.

Ciò vuol dire che ad oggi dovrebbe essere incluso anche il Rublo Digitale, protagonista di precedenti novità della Banca Centrale Russa. L’obiettivo è permettere alle istituzioni finanziarie di fornire dettagli sulle operazioni eseguite con queste risorse. Ma cosa rivela effettivamente questo progetto?

In sostanza, dal 2023 tutti gli istituti di credito in Russia dovranno formalizzare e includere il Rublo Digitale e gli altri Asset Digitali nelle loro transazioni. Il fine ultimo è quello di poter finalmente utilizzare il Rublo Digitale già dal 2023 anche per i pagamenti internazionali in una corsa contro le conseguenze delle sanzioni internazionali.

Asset Digitali e Banca Centrale Russa: il futuro è alle porte

Tutto sta spingendo verso un’adozione degli Asset Digitali da parte della Russia a seguito di approvazioni e documenti redatti dalla Banca Centrale Russa. Questo perché la volontà è quella di regolamentare personalmente il seguito di questo nuovo approccio dei pagamenti. Sulla bozza del nuovo piano dei conti bancari si legge:

Gli enti creditizi effettuano la contabilità secondo il Piano dei conti degli enti creditizi e la procedura per la sua applicazione. Nell’applicare questo regolamento, gli enti creditizi sono guidati dagli International Financial Reporting Standards e dalle interpretazioni degli IFRS adottati dal Fondo IFRS, attuati sul territorio della Federazione Russa, nonché dalla parte 12 dell’articolo 21 della legge federale n. 402- FZ 1 del 6 dicembre 2011.

