Le criptovalute trarranno vantaggio dal Rublo Digitale

Il tema criptovalute in Russia è molto caldo. Le sanzioni internazionali stanno creando notevoli problemi nei rapporti commerciali con l’estero. Perciò asset e valute digitali vengono viste come un ottimo strumento per aggirarle.

Nei giorni scorsi anche la Banca Centrale Russa ha approvato le criptovalute per avviare e sviluppare meccanismi di pagamento internazionale. Nondimeno, la Russia ha fatto sapere che, in accordo con la Cina, utilizzerà il Rublo Digitale.

Questa posizione potrebbe avvantaggiare il mercato crittografico accelerando l’adozione delle criptovalute nel mondo. Una situazione a due facce, proprio come le monete. Da una parte la Russia che vuole svincolarsi dalle sanzioni internazionali generando il disappunto di molti.

Dall’altra, invece, un’opportunità importante per la criptosfera che potrebbe così crescere in modo importante. Iniziando a utilizzare il Rublo Digitale, la Russia darà manforte al mercato crittografico che troverà beneficio perché anche altri Paesi cominceranno a interessarsi di asset digitali.

Criptovalute e Rublo Digitale: le une non escludono l’altro

Dopo l’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina, i dibattiti sull’utilizzo di criptovalute e Rublo Digitale sono stati tanti. Le idee non sono parse molto chiare né da parte del Cremlino e né tanto meno da parte della Banca Centrale Russa.

Tuttavia, sembra che attualmente si sia trovata la quadra. Via libera alle criptovalute, per i pagamenti internazionali, e segnale positivo anche per il Rublo Digitale negli scambi con la Cina. Anatoly Aksakov, capo della Commissione Finanziaria nella Camera Bassa del Parlamento Russo, ha affermato:

Il tema delle risorse finanziarie digitali, del Rublo Digitale e delle criptovalute si sta attualmente intensificando nella società, poiché i paesi occidentali stanno imponendo sanzioni e creando problemi per i bonifici bancari, anche negli accordi internazionali. Se lanciamo il Rublo Digitale, gli altri paesi inizieranno a usarlo attivamente in futuro e il controllo dell’America sul sistema finanziario globale effettivamente finirà.

L’Occidente ha evitato i rapporti con la Russia. Proprio a causa di questo, per il Cremlino è fondamentale continuare e rafforzare la cooperazione con Pechino. Infatti, pare proprio che le società russe abbiano già iniziato a emettere debiti in Yuan.

Il passo verso le criptovalute è molto breve. Una volta avviato il reciproco scambio con il Rublo Digitale tra Russia e Cina, la direzione verso una regolamentazione univoca tra Governo e Banca Centrale Russa prenderà forma spingendo a un’adozione crittografica globale.

