Assicurazione all-inclusive quando viaggi: te la offre HYPE Premium

Chi ha detto che viaggiare deve essere per forza stressante? L’assicurazione all-inclusive proposta da HYPE Premium è ciò che ti occorre sia nei momenti avventurosi che più soft della tua vacanza estiva. Insomma, un conto online che si comporta da protettore e ti segui ovunque tu vai.

Assicurazione all-inclusive quando viaggi: perché scegliere HYPE Premium

Parliamo di un conto che ti fa sentire come un vero VIP, con un canone di soli 9,90€ al mese. HYPE Premium, infatti, ti permette di effettuare pagamenti e prelievi in ogni valuta senza commissioni.

Potrai effettuare bonifici in tempo reale e avere tutte le operazioni quotidiane a tua disposizione senza costi aggiuntivi. Come se non bastasse, la carta di debito World Elite Mastercard è inclusa col conto.

Hai mai dovuto inviare denaro urgentemente e ti sei poi ritrovato commissioni eccessive? Con HYPE Premium questo non succederà mai. I bonifici istantanei sono a portata di app e senza costi extra. Non preoccuparti nemmeno di bollette, ricariche telefoniche o bollettini: tutto è incluso.

La copertura assicurativa quando viaggi è il vantaggio migliore. Parliamo di una copertura che non lascia nulla al caso:

rimborso in caso di smarrimento dei bagagli o per il ritardo del volo;

o per il ritardo del volo; spese mediche coperte sia in Italia che all’estero;

assicurazioni per la riparazione degli elettrodomestici, per gli acquisti e per i furti ATM.

Inoltre, la carta di debito Mastercard ti apre le porte a più di 1.100 lounge aeroportuali nel mondo. Non manca neanche il cashback sugli acquisti online in settori come viaggi, moda e tecnologia. Per non parlare delle opzioni di risparmio e investimento con cui potrai creare Box personalizzati e gestire portafogli digitali, persino in criptovalute.

Non lasciare che il prossimo viaggio diventi un incubo. Scegli HYPE Premium e la sua assicurazione all-inclusive: la tranquillità non ha prezzo, ma in questo caso, è a un costo ragionevole.