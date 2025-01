L'assistente AI Gemini di Google in beta su Android Auto

Secondo un recente report di Android Authority, Big G starebbe testando Gemini, il suo assistente AI, all’interno della piattaforma Android Auto. Se fosse vero, sarebbe un bel passo avanti per gli assistenti digitali in auto.

Spunta Gemini, l’AI di Google, nella beta di Android Auto

Anche se Google non ha ancora confermato ufficialmente l’integrazione di Gemini in Android Auto, sono emersi alcuni indizi interessanti. Android Authority ha fatto un teardown della beta APK di Android Auto v13.5 e ha scovato del codice legato a Gemini, insieme a un modo per attivare manualmente la sua interfaccia utente (UI).

Quando abilitata, l’interfaccia di Gemini sostituisce la solita icona del microfono di Google Assistant con un simbolo colorato che richiama il branding di Gemini. C’è anche un prompt in basso che dice “Chiedi a Gemini“, il che ci dà un’idea delle sue funzionalità. I tester non sono ancora riusciti a far rispondere Gemini, ma il fatto che questa UI esista suggerisce che il rollout è in corso.

Gemini alla conquista dell’ecosistema Google

Questa non è una mossa isolata. Google ha chiarito che Gemini avrà un ruolo sempre più importante nei suoi prodotti. Durante il CES 2025, l’azienda ha annunciato che Gemini debutterà su Google TV, aggiungendo raccomandazioni basate sull’AI e una navigazione dei contenuti più facile. Inoltre, alcune indiscrezioni suggeriscono che anche gli smartwatch Wear OS riceveranno Gemini, trasformandoli in assistenti AI più intelligenti. L’azienda ha già portato Gemini sui dispositivi Home.

Quando arriverà Gemini su Android Auto?

Al momento, l’interfaccia di Gemini è visibile nella beta di Android Auto, ma non è ancora pienamente funzionante. In base alle solite tempistiche di Google, si può presumere il lancio ufficiale entro la metà del 2025. Probabilmente questo coinciderebbe con il suo rollout su altre piattaforme come Google TV.