Gemini Live presto disponibile su Android Auto

Gemini è l’assistente AI sviluppato da Google. Nel corso dei mesi ha ricevuto diverse nuove funzioni che hanno migliorato le sue capacità. Recentemente, la funzione Q&A di Gemini è stata integrata in Gmail, consentendo agli utenti di ottenere informazioni direttamente dall’assistente senza dover uscire dalla casella di posta. Inoltre, ha acquisito numerose nuove funzioni specifiche per gli studenti per supportare il percorso di apprendimento.

Gemini Live ha anche aggiunto nuove voci su Pixel e su tutti gli altri dispositivi Android. L’integrazione di Gemini in tutte le app e i servizi di Big G, sembra oramai un passo obbligato e presto anche Google Assistant potrebbe essere rimpiazzato da Gemini grazie ad Android Auto.

L’integrazione di Gemini in Android Auto

L’ultima versione beta dell’app Android Auto (12.8.143544) contiene diverse indicazioni sulla possibile integrazione di Gemini Live. In particolare, è stata individuata un’icona a forma di scintilla, comunemente associata all’AI e utilizzata da Google per Gemini. Questa icona, insieme ad altre stringhe di codice che fanno riferimento a “Kitt” (un possibile nome in codice per l’integrazione di Gemini AI in Android Auto) e alla funzione “GeminiLiveAssistantAction“, suggerisce che l’assistente AI potrebbe presto fare la sua comparsa nelle auto.

Conversazioni con Gemini durante la guida

Una delle funzionalità più interessanti che emerge dall’analisi dell’app Android Auto è la possibilità di avviare una conversazione con Gemini. La stringa “Start conversation” indica, infatti, che gli utenti potranno interagire con l’assistente AI e porre domande durante la guida. In questo modo l’esperienza di assistenza alla guida sarà più interattiva e personalizzata.

Mentre l’integrazione di Gemini in Android Auto è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro se e quando arriverà alla versione stabile