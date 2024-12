Assistente di ricerca Deep Research di Gemini supporta 40 lingue

Google non si ferma più. Sembra che ogni giorno ci sia una novità o un aggiornamento per Gemini, l’assistente AI che sta facendo tremare ChatGPT. L’ultima sorpresa? Deep Research, la funzione di ricerca di Gemini, ora supporta oltre 40 lingue.

Cosa fa Deep Research? Ce lo spiega Google

Per chi non lo sapesse, Deep Research permette agli utenti di Gemini Advanced di generare report di ricerca completi al posto nostro, con tanto di fonti e riferimenti. Come promette Big G, “Con Deep Research puoi creare report di ricerca approfonditi su argomenti complessi, completi di link alle fonti, ottenendo in pochi minuti il risultato di ore di ricerca.”

Il supporto linguistico di Deep Research è solo l’ultima di una serie di novità che Google ha sfornato per Gemini. Gli abbonati al piano a pagamento, infatti, possono già sperimentare Gemini-Exp-1206, una nuova versione sperimentale sul web, che gestisce compiti più complessi.

E che dire di Gemini 2.0 Flash? Questo aggiornamento introduce il supporto nativo per immagini e audio, ed è anche super veloce: il doppio rispetto alla versione precedente 1.5 Pro. Gli sviluppatori possono accedere a queste funzionalità tramite la nuova API Multimodal Live, che supporta lo streaming in tempo reale di audio e video.

Veo 2: l’AI che genera video in 4K

Ma non è finita qui. Google DeepMind ha appena presentato Veo 2, uno strumento avanzato di generazione video AI che migliora notevolmente le capacità del suo predecessore. Veo 2 può produrre video di alta qualità fino alla risoluzione 4K, un enorme passo avanti rispetto all’output 1080p del Veo originale.

Insomma, Google sta investendo parcchio sull’AI e Gemini ne è la punta di diamante.