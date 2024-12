Gemini-Exp-1206, disponibile per gli abbonati Advanced

L’intelligenza artificiale è oramai il nuovo tormentone nel mondo della tecnologia. Il merito (o la colpa, dipende dal punto di vista) è di OpenAI, che nel 2022 ha lanciato ChatGPT. Da quel momento, sembra che tutti si siano precipitati a ritagliarsi la propria fetta della torta dell’AI, dalle startup ai giganti del settore.

Anche gli investitori e le startup ora puntano tutto sull’AI. È incredibile con quanta rapidità l’intelligenza artificiale abbia monopolizzato ogni singola discussione. Naturalmente, con il boom di questa nuova tecnologia, la competizione è alle stelle, soprattutto tra i big player come Google e OpenAI. I due colossi tecnologici si sfidano a colpi di modelli AI, cercando costantemente di superarsi a vicenda.

Gli abbonati Gemini Advanced possono provare il modello sperimentale Gemini-Exp-1206 sul web

In un recente annuncio, Google ha rivelato che gli abbonati a Gemini Advanced possono ora provare Gemini-Exp-1206 in prima persona. Si accede al nuovo sistema sperimentale tramite il menu a discesa dei modelli Gemini sul web, ma attenzione: si tratta ancora di un’anteprima preliminare e non della versione definitiva.

Big G non ci gira intorno: avverte che il modello potrebbe non funzionare sempre come previsto. Al momento non sono disponibili le informazioni in tempo reale, ad esempio notizie o dati aggiornati. Inoltre, alcune funzionalità che Google vorrebbe integrare in futuro non sono ancora disponibili in questa fase di test.

Questo annuncio arriva dopo la mossa importante di Google con il lancio di Gemini-Exp-1206 qualche tempo fa. Come promemoria, Gemini-Exp-1206 è un nuovo modello sperimentale progettato per gestire compiti più complessi come la risoluzione di problemi matematici e per competere con ChatGPT in alcune delle categorie più impegnative.

Ha già superato ChatGPT-4.0 (aggiornato a novembre 2024) in più ambiti, il che non è poco. Nella guerra dei chatbot, sembra che Gemini stia iniziando a fare la sua parte e Google sta mettendo i manifesti.