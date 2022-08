Assistenza hosting: perché è un fattore che non va sottovalutato

Tra i tanti servizi e funzionalità offerti dai provider di hosting, l’assistenza è spesso sottovalutata soprattutto dagli utenti più esperti. Se tutto fila liscio infatti, è possibile utilizzare una piattaforma per anni e anni senza bisogno del supporto di nessuno.

La complessità delle tecnologie odierne e le tante minacce sul Web però, possono rendere spesso molto importante il lavoro dei team di assistenza. Guasti tecnici, errori di configurazione e altri problemi, non risparmiano tanto il neofita quanto il webmaster più consumato.

Sotto questo punto di vista dunque, in fase di sottoscrizione di un qualunque piano, va fatta attenzione in primis alla modalità di comunicazione. A seconda del caso infatti, il provider offre aiuto tramite:

ticket

posta elettronica

live chat

telefono

con le ultime due voci preferibili, in quanto rappresentano un contatto più “diretto” con il personale.

L’assistenza hosting è importante in caso di guasti tecnici o altri problemi dei server (e non)

Il canale di comunicazione però non è tutto. Preparazione del personale e disponibilità infatti, risultano altri elementi essenziali per un’assistenza hosting all’altezza della situazione.

In questo contesto, un provider come Siteground offre qualcosa di difficilmente paragonabile alla maggior parte di hosting sul mercato. Stiamo parlando di un team di customer care esperto e veloce, come testimoniato dalle tante recensioni online.

Si tratta di un centro di assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 strutturato per offrire il miglior servizio possibile ai clienti. Il personale è costituito da esperti del settore, con un approccio gentile e amichevole verso gli utenti.

Ovviamente, questa è solo uno dei tanti vantaggi offerti da Siteground. Il provider in questione è in grado di garantire performance al top del settore, piani hosting specifici per WordPress e soluzioni apposite per qualunque tipo di utente e necessità specifica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.