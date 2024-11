ASUS annuncia i notebook ExpertBook BM1 e B1

ASUS continua ad aggiornare il catalogo dei notebook per i professionisti. Dopo i recenti ExpertBook P1 e P5, il produttore taiwanese ha portato in Italia i nuovi ExpertBook BM1 e B1. La dotazione hardware è piuttosto simile. La principale differenza è rappresentata dal processore.

ASUS ExpertBook BM1 e B1: specifiche complete

I nuovi ExpertBook BM1 e B1 hanno uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e trattamento antiriflesso. La cerniera permette un’apertura fino a 180 gradi. I notebook sono progettati per semplificare la riparabilità. È possibile sostituire batteria, memoria e storage.

ExpertBook BM1 integra i processori AMD Ryzen 7 7735U o 5 7535U, mentre ExpertBook B1 è disponibile con processori Intel Core Ultra 100U o Core di 13esima generazione. Entrambi supportano RAM DDR5 fino a 64 GB e SSD PCIe 4.0 M.2 2280 fino a 1 TB. È presente un secondo slot per SSD M.2 2230 fino a 512 GB che consente configurazioni RAID 0 e 1.

Altre specifiche comuni sono: webcam HD o FHD, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 1.4b, jack audio da 3,5 millimetri, connettività Gigabit Ethernet (porta RJ-45), Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata e altoparlanti stereo. La capacità della batteria è 42 Wh per ExpertBook BM1 e 50 Wh per ExpertBook B1.

I notebook possono essere acquistati con Windows 11 Home/Pro o senza sistema operativo. Non mancano alcune funzionalità AI per la produttività, come quelle che effettuano la traduzione automatica durante un meeting e la generazione di riassunti con i punti salienti. I professionisti interessati devono contattare i consulenti di ASUS Business.