ASUS ExpertBook P5: primo Copilot+ PC per il lavoro

ASUS ha annunciato il nuovo ExpertBook P5, il primo Copilot+ PC della serie dedicata al mondo del lavoro. Il notebook integra infatti i recenti processori Intel Core Ultra 200V (architettura Lunar Lake) che offrono la potenza necessaria per l’esecuzione delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa, come quelle che saranno disponibili in Windows 24H2.

ASUS ExpertBook P5: specifiche e prezzo

Il nuovo ExpertBook P5 (P5405) ha un telaio in alluminio che garantisce resistenza e leggerezza allo stesso tempo. Il notebook ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810H e pesa solo 1,29 Kg. Lo schermo antiriflesso da 14 pollici ha una risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 144 Hz.

ASUS ha utilizzato i processori Intel Core Ultra 7 258V, Ultra 5 228V e Ultra 5 226V. I primi due sono abbinati a 32 GB di RAM LPDDR5X, mentre il terzo a 16 GB di RAM (è saldata sul package e non espandibile, quindi è necessario scegliere bene in fase di acquisto).

Queste sono le altre specifiche: SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam full HD con IR, quattro porte USB (due Type-A e due Thunderbolt 4/Type-C), uscita HDMI 2.1, jack audio, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali sotto il tasto di accensione, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6E/7 e Bluetooth 5.3/5.4, batteria da 63 Wh.

Oltre che da quelle di Windows 24H2, la NPU integrata viene sfruttata dalla suite ASUS AI ExpertMeet che permette di generare automaticamente i sottotitoli e i riassunti delle riunioni.

Il notebook può essere acquistato presso i distributori Cometa, CGross, Esprinet, Runner e TD Synnex, oltre che nei punti vendita ASUS Gold Store. Su ASUS eShop è disponibile la versione con Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. Il prezzo è 1.559,00 euro.