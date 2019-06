ASUS Lyra Voice: router WiFi, speaker e Alexa

Un dispositivo 3-in-1 che riunisce le funzionalità di un router WiFi, quelle di uno speaker Bluetooth con audio stero e di un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale di Alexa. A qualche mese di distanza dal lancio in altri territori, arriva anche nel nostro paese ASUS Lyra Voice, offrendo una soluzione all-in-one per la connettività, l’intrattenimento e il controllo delle apparecchiature integrate nell’ambito domestico.

ASUS Lyra Voice arriva in Italia

Partendo dalla tecnologia integrata per il network di casa, Lyra Voice crea una rete mesh Tri-band. Il device può contare sulla tecnologia AiProtection sviluppata da Trend Micro già integrata su altri prodotti dell’azienda taiwanese (sul sito ufficiale l’elenco di quelli supportati): sfruttando il database costruito dalla software house giapponese specializzata in cybersecurity identifica e blocca i contenuti dannosi, prevenendo l’azione di pagine malevole o di attacchi che possono mettere a rischio privacy e dati personali. Anziché agire su domini generici, blocca URL specifici. A questo si aggiungono caratteristiche avanzate di parental control.

È possibile configurare il dispositivo secondo tre modalità: Router, AiMesh o Repeater, anche facendolo lavorare in accoppiata con router di altri brand.

Dal punto di vista del comparto audio, include due radiatori passivi a cerchio concentrico e un design a pettine sui diffusori sinistro e destro, pensato per migliorare l’ampiezza e la forza dell’estensione dei bassi quando si riproduce una sorgente musicale a bassa frequenza. La qualità in fase di riproduzione della musica in streaming è garantita dalla tecnologia surround DTS e per interagire con Alexa si può fare affidamento su microfoni, sistema di riconoscimento vocale far-field e cancellazione del rumore.

Le dimensioni di ASUS Lyra Voice sono 270x75x75 mm, mentre il peso si attesta a 975 grammi. La finitura è in tessuto, con colorazione grigio scuro. Stando al comunicato che abbiamo ricevuto in redazione la spesa fissata per il lancio in Italia è 289 euro, ma su Amazon è già possibile acquistare il device al prezzo di 229 euro (spedizioni incluse).