ASUS lancia monitor ROG Swift OLED 2K a 240Hz: prezzi e disponibilità

A poco più di una settimana dalla presentazione del monitor ROG Swift 360Hz PG27AQN, ASUS annuncia l’approdo nei negozi di tutto il mondo del monitor ROG Swift OLED PG27AQDM, modello caratterizzato da un pannello 2K top di gamma OLED con refresh rate di 240Hz, dotato di tutte le tecnologie necessarie a renderlo perfetto per il gaming. Vediamo le specifiche tecniche e il prezzo in Italia

Le specifiche dell’ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Il monitor in questione si presenta con un display OLED QHD (risoluzione massima di 2560 x 1440) da 26,5 pollici, con frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz, response time pari a 0,03 ms e compatibilità con NVIDIA G-SYNC. Nel dettaglio, la luminosità di picco arriva a massimo 1000 nit e la copertura gamma DCI-P3 arriva al 99%. Il vero elemento di spicco è il nuovo dissipatore di calore personalizzato per aiutare con la gestione termica del display, riducendo così il rischio di burn-in.

Per aiutare con i livelli di potenza, lo Swift OLED PG27AQDM include una funzione di ottimizzazione intelligente della tensione, cosicché la luminanza sia costante per ogni pixel. Si tratta, in altri termini, di un algoritmo che garantisce l’uniformità della luminanza su tutto il pannello.

Un’altra caratteristica dello Swift OLED firmato ASUS ROG è il rivestimento antiriflesso con micro-trama che aiuta a ridurre il numero di riflessi dalle fonti di luce ambientale. In aggiunta, l’esclusiva impostazione “Uniform Brightness” di ASUS ROG riduce i livelli più elevati di luminosità per mantenere la coerenza a qualsiasi risoluzione. Infine, il software ASUS DisplayWidget Center permette di modificare in modo efficiente le impostazioni del display attraverso un’interfaccia innovativa senza accedere al menu OSD.

Dulcis in fundo, lato connettività figurano una presa sulla parte superiore del monitor per collegare una webcam, una singola porta DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e un hub USB.

Prezzi e disponibilità

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM arriverà in Italia tra fine marzo e inizio aprile 2023 al prezzo base di 1.599 euro, IVA inclusa. Al momento si trova sui portali di rivenditori di terze parti, partner commerciali di ASUS, ma la disponibilità verrà assicurata anche sul sito ufficiale nel corso dei prossimi giorni.