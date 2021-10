Atlas VPN: offerta bomba dell'86%, 1,17 Euro al mese per 3 anni!

Ormai in rete è possibile trovare moltissimi servizi VPN per navigare in massima sicurezza, accedendo inoltre a piattaforme disponibili solo in altre parti del mondo. Sebbene ci sia l’imbarazzo della scelta, ogni tanto capita di incorrere in promozioni alquanto interessanti e convincenti. Tra queste, in questo periodo Atlas VPN è disponibile con uno sconto bomba dell’86% sul piano triennale, per un prezzo finale pari a 1,17 Euro al mese.

Sconto 86% su Atlas VPN

In passato abbiamo pubblicato la recensione di Atlas VPN, analizzando nel dettaglio le funzionalità di questo giovane servizio (nato nel gennaio 2020) e i suoi vantaggi rispetto alla concorrenza. Ciò che offre è senza ombra di dubbio di altissima qualità: crittografia 256-bit AES su tutti i server, adottata anche a livello militare, ma anche lo sblocco di buona parte delle maggiori piattaforme streaming globali (Netflix, Hulu, HBO, BBC iPlayer, Prime Video, Disney+ e molti altri ancora) e anche compatibilità con il P2P.

In altre parole, per chi fosse alla ricerca di un servizio sicuro per navigare in rete proteggendo indirizzo IP e dunque la propria identità, Atlas VPN è certamente un prodotto da non sottovalutare specialmente per il prezzo a cui viene proposto attualmente. Osservando le cifre di listino, infatti, notiamo che il piano mensile costa 8,38 Euro al mese. D'altro canto, il piano annuale è disponibile al 75% in meno, ovvero 2,09 Euro al mese. Di conseguenza, il piano triennale da 1,17 Euro al mese è attualmente la proposta migliore della piattaforma.

Tra i servizi garantiti troviamo la connessione a oltre 700 server in tutto il mondo, l’ottimizzazione dello streaming video, la possibilità di utilizzare la medesima VPN su un numero illimitato di dispositivi, il blocco dei tracker e della pubblicità e il supporto tecnico 24/7.

Trattandosi di un servizio ancora in crescita, Atlas VPN non risulta ancora – a nostro avviso – tra le migliori VPN del 2021, tuttavia resta una proposta sul mercato da considerare attentamente.