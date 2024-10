Attenzione ai messaggi con prefisso +44 del Regno Unito

Se ieri abbiamo parlato della truffa dello squillo da prefisso +44, oggi siamo qui per allertare del messaggio da numerazione del Regno Unito. Si tratta di una seria minaccia perché dietro questo contatto si nascondono pericolosi cybercriminali in grado di rubare non solo dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento, ma anche denaro alla vittima.

Il messaggio con mittente +44 può approcciarsi all’utente sfruttando esce differenti tra loro, ma con lo stesso obiettivo: guadagnarsi la fiducia della preda. In questo modo sarà facile per i criminali trasformarla in vittima. Vediamo quindi alcune delle esche segnalate da chi ha già ricevuto il messaggio in questi giorni:

proposta di lavoro ben retribuita con promessa di guadagni molto elevati in crescendo;

proposta di investimento sicuro e con guadagni sopra la media tramite piattaforma fornita da loro;

interesse romantico che spinge verso una relazione a distanza.

Queste tre sono solo le esche più comuni utilizzate nella truffa del messaggio con prefisso +44 del Regno Unito. I criminali potrebbero utilizzare anche altri approcci, facendo leva ad esempio su sentimenti e parenti o amici. Ecco perché è importantissimo sapere come agire in questi casi. Vediamo quindi quale comportamento avere di fronte a questa truffa.

Cosa fare se ti arriva un messaggio con prefisso +44

Appurato che un messaggio con prefisso +44 dal Regno Unito, a meno che tu non abbia parenti in UK, è una truffa è importante sapere cosa fare per non cadere nella trappola. Alcuni semplici consigli, che alla fine non sono altro che comportamenti saggi e prudenti, ti permetteranno di mantenere alto il tuo livello di attenzione e sicurezza, evitando così queste minacce: