Attenzione alla truffa dello squillo con prefisso +44 del Regno Unito

Dal Regno Unito, in Italia, sta arrivando un regalo non proprio gradito: la truffa dello squillo con prefisso +44. Si tratta di una minaccia seria che sta già mietendo parecchie vittime. Inaspettata, può sfruttare diversi metodi di esca per adescare le prede e poi trasformarle in vittime.

Ecco perché è importante conoscere al meglio qual è lo stile di questa truffa telefonica e come contrastarla.

Prima di tutto, questa truffa si presenta con uno squillo proveniente da un numero di telefono con prefisso +44, dal Regno Unito. Rientrando nella categoria Wangiri, ha come obiettivo quello di generare curiosità nel destinatario di questo squillo. Siccome è impossibile riuscire a rispondere, l’utente è tentato a richiamare.

Purtroppo però richiamando una di queste numerazioni ci si imbatte in addebiti altissimi per ogni minuto di conversazioni o in attivazione di servizi in abbonamento dai costi esorbitanti. In questo modo i cybercriminali riescono a sottrarre denaro alle vittime azzerando il credito residuo della loro SIM.

Come difendersi dalla truffa dello squillo +44

Con la truffa dello squillo con prefisso +44 dal Regno Unito siamo davanti a una pratica assodata dai cybercriminali. Proprio per questo è facile cadere nella trappola. Difendersi da questa minaccia è di fondamentale importanza se non si vuole perdere denaro facilmente o vedersi rubare dati personali e informazioni sensibili.

Prima di tutto ti consigliamo di non richiamare mai uno squillo o non rispondere mai a una chiamata con prefisso +44, la maggior parte delle volte è una truffa. Se si tratta di qualcuno che voleva contattarti per un’urgenza ti richiamerà o ti ricontatterà in altro modo. Inoltre, è sempre utile sfruttare ciò che la tecnologia ci offre.

Se hai uno smartphone Android con Dialer di Google puoi attivare un filtro antispam direttamente dalle impostazioni. Altrimenti è possibile bloccare o silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Un SMS ti avviserà del contatto e tu avrai tutto il tempo per verificare quel numero prima di richiamarlo.