Attenzione alla truffa dell'Account Netflix sospeso

Una nuova sofisticata campagna di smishing sta attualmente mettendo in pericolo gli abbonati Netflix in 23 paesi, sfruttando la popolarità del servizio di streaming. L’obiettivo di questa campagna fraudolenta è quello di sottrarre dati personali e informazioni finanziarie sensibili.

Questa nuova minaccia informatica si sta diffondendo attraverso l’invio di un SMS che allerta la preda di una presunta sospensione del proprio account Netflix. In realtà questa allerta è fraudolenta, inventata dai cybercriminali per riuscire nel loro intento, quello di rubare dati e denaro.

Qual è il meccanismo del messaggio dell’Account Netflix sospeso

Il modus operandi della truffa dell’Account Sospeso Netflix, tecnicamente definita smishing, si articola in diverse fasi, necessarie per portare l’utente ad allarmarsi e seguire le istruzioni fake del messaggio:

invio di un SMS fraudolento all’utente; link malevolo nel messaggio; reindirizzamento a una pagina di accesso contraffatta; richiesta di inserimento delle credenziali dell’account; sollecito di pagamento per la “riattivazione” del servizio “sospeso”.

Si tratta di una strategia che mira a indurre gli utenti ad agire impulsivamente, sfruttando il timore di perdere l’accesso a un servizio ampiamente utilizzato come Netflix. Ecco perché è importante comprendere i potenziali rischi per gli utenti e le relative misure preventive e buone pratiche per evitare una simile trappola.

Potenziali rischi e misure preventive per gli utenti

In un contesto dove le truffe online sono sempre in aumento, proprio come le truffe del Calendario dell’Avvento online, è necessario proteggersi. I potenziali rischi del nuovo messaggio fraudolento sull’Account Netflix sospeso sono sostanzialmente tre:

compromissione dell’account Netflix ;

; furto dei dati della carta di credito ;

; potenziale accesso non autorizzato ad altre informazioni personali contenute nell’account.

Esistono misure preventive e buone pratiche per salvaguardare la sicurezza del proprio account Netflix e prevenire simili tentativi di frode: