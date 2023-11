Attenzione alle truffe durante il Black Friday

Il tanto atteso Black Friday inizia oggi, venerdì 17 novembre 2023. Per milioni di italiani sarà l’occasione per fare un affare in vista del Natale. Ma quali sono le abitudini e le preferenze dei consumatori italiani in questo periodo di sconti e promozioni? E quali sono i rischi a cui si espongono online?

Come si comportano gli italiani?

Secondo un’indagine commissionata da Revolut, l’app finanziaria, su un campione di 1.000 italiani, emerge che la spesa media prevista per il Black Friday è di 100 euro, con i consumatori che si dimostrano attenti nell’acquistare solo oggetti funzionali di cui hanno bisogno.

Il 71% delle persone prevede di spendere almeno 100 euro, mentre solo l’8% non prevede di spendere nulla. I più interessati sono gli italiani di età compresa tra 35 e 44 anni, con l’11% che afferma di voler spendere almeno 500 euro.

Il 16% delle persone afferma di utilizzare principalmente il Black Friday per acquistare regali per altri e risparmiare del denaro, mentre il 21% preferisce questa occasione per regalarsi cose di cui non ha realmente bisogno e godersi l’idea di aver fatto un buon affare. Inoltre, c’è un 4% che approfitta di questa occasione per acquistare con gli sconti e rivendere poi con un buon margine.

I prodotti più ricercati

Tra i prodotti più ricercati dagli italiani ci sono gli elettrodomestici (32%), i vestiti (28%), i prodotti tecnologici (25%), i libri (18%) e i cosmetici (15%). Le piattaforme online più utilizzate sono Amazon (67%), eBay (23%), Zalando (12%) e Groupon (10%). Il 54% degli italiani preferisce acquistare online rispetto ai negozi fisici, mentre il 46% fa il contrario. Le principali motivazioni per scegliere il canale online sono la comodità (62%), la possibilità di confrontare i prezzi (51%) e la maggiore varietà di offerte (48%).

Attenzione agli hacker…

Tuttavia, questo periodo è anche l’occasione perfetta per gli hacker di derubare i clienti dei principali siti di vendita al dettaglio, in particolare attraverso il phishing e gli attacchi via e-mail. Per chi ancora non lo sapesse, il phishing è una delle 7 truffe online più comuni. In generale, il phishing consiste in false e-mail che si spacciano per un servizio pubblico (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate), una persona nota o un’azienda.

L’obiettivo è quello di indurre l’utente a cliccare su un link fraudolento o di portarlo su una pagina falsa per rubare le sue informazioni personali o i suoi dati bancari. Gli entusiasti del Black Friday perciò, non devono abbassare troppo la guardia. Secondo la Polizia Postale, infatti, nel 2022 sono stati vittime di truffe oltre 15.000 consumatori italiani, a cui sono stati sottratti circa 115 milioni di euro.

Come fare acquisti sicuri

Per evitare di cadere in queste trappole, gli esperti consigliano di seguire alcune semplici regole:

Verificare sempre l’indirizzo e-mail del mittente;

Non cliccare su link sospetti o allegati;

Controllare l’URL del sito web e la presenza del lucchetto verde;

Usare una carta prepagata o una carta virtuale per gli acquisti online;

Attivare le notifiche sulle transazioni e segnalare eventuali anomalie alla banca o alla Polizia Postale.

In questo modo, si potrà godere del Black Friday in sicurezza e senza brutte sorprese.