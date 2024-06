Auto SR di Microsoft con AI per i nuovi PC Copilot+

Microsoft sta introducendo una nuova funzione di super risoluzione automatica (Auto SR) sui suoi prossimi PC Copilot+, promettendo di rivoluzionare l’esperienza di gioco. Basata sull’intelligenza artificiale, Auto SR mira a competere con tecnologie di upscaling consolidate come DLSS di Nvidia, XeSS di Intel e FSR di AMD.

Come funziona Auto SR

Auto SR è progettato per aumentare automaticamente la risoluzione dei giochi e migliorare la frequenza dei fotogrammi, senza richiedere configurazioni manuali o modifiche al rendering da parte degli sviluppatori di giochi.

La funzione Auto SR di Microsoft sfrutta modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni che vengono eseguiti direttamente sul dispositivo Copilot+. Questi modelli AI vengono combinati con la NPU (Neural Processing Unit), un chip specializzato per l’elaborazione neurale presente nei Copilot Plus.

In sostanza, Auto SR applica algoritmi di AI per migliorare la qualità delle immagini di un videogioco, mentre il gioco viene renderizzato dalla GPU a una risoluzione inferiore. Renderizzare a risoluzione più bassa consente di ottenere un frame rate più elevato. Allo stesso tempo, la AI inserisce dettagli e riduce il rumore delle immagini renderizzate, compensando la perdita di qualità della risoluzione inferiore.

Differenze rispetto ad altre tecnologie di upscaling

A differenza di tecnologie come DLSS, XeSS e FSR, che richiedono modifiche al rendering dei giochi, Auto SR affronta il compito di migliorare i giochi senza la necessità di informazioni aggiuntive. Questo approccio consente ad Auto SR di funzionare con i giochi esistenti senza interventi da parte degli sviluppatori.

Scaricando il lavoro direttamente sulla NPU, Auto SR non solo migliora il framerate, ma aumenta anche l’efficienza energetica di ogni fotogramma renderizzato. Tuttavia, c’è un leggero compromesso in termini di latenza, poiché Auto SR introduce in media un singolo fotogramma di latenza durante l’esecuzione del suo modello di grandi dimensioni.

Elenco di giochi supportati al lancio

Al lancio del 18 giugno, Microsoft migliorerà automaticamente 11 giochi testati, tra cui Borderlands 3, Control (DX11), Dark Souls III, God of War, Kingdom Come: Deliverance, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Sekiro Shadows Die Twice, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e The Witcher 3. L’elenco è destinato a crescere nel tempo e gli utenti potranno attivare o disattivare facilmente Auto SR e regolare le impostazioni per i singoli giochi.

Disponibilità

La prima serie di PC Copilot+ sarà lanciata il 18 giugno con i chip Snapdragon X Elite di Qualcomm, mentre i modelli con processori AMD e Intel riceveranno le funzioni AI di Copilot Plus in un aggiornamento successivo. Microsoft sta lavorando a miglioramenti di Auto SR, tra cui il supporto per l’HDR, le configurazioni a più monitor e l’espansione a una più ampia selezione di giochi emulati x64.