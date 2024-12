Axerve: con POS Easy zero costi fissi e solo l’1% di commissioni

Gestire i pagamenti digitali in modo semplice e conveniente non è mai stato così facile grazie a POS Easy di Axerve, la soluzione ideale per le attività che desiderano un sistema per incassare i pagamenti flessibile e senza costi fissi. Con l’offerta attuale paghi solo l’1% di commissioni sulle transazioni e puoi acquistare il terminale al prezzo vantaggioso di 100€ + IVA. Axerve propone un dispositivo moderno e versatile, progettato per migliorare l’efficienza dei pagamenti digitali e offrire ai clienti un’esperienza fluida e professionale.

POS Easy di Axerve: caratteristiche e vantaggi

Il POS Easy di Axerve è dotato di un terminale di ultima generazione, l’Android™ PAX A920 Pro, pensato per coniugare estetica e funzionalità avanzate. Il design moderno ed elegante lo rende ideale per qualsiasi tipo di attività, mentre le sue caratteristiche tecniche garantiscono prestazioni ottimali:

Connettività Wi-Fi e 4G : grazie alla SIM inclusa, puoi accettare pagamenti ovunque, senza interruzioni;

: grazie alla SIM inclusa, puoi accettare pagamenti ovunque, senza interruzioni; Stampa dello scontrino integrata : un’opzione comoda che elimina la necessità di inviare ricevute digitali;

: un’opzione comoda che elimina la necessità di inviare ricevute digitali; Sistema operativo Android : garantisce un’interfaccia intuitiva e facile da usare;

: garantisce un’interfaccia intuitiva e facile da usare; Dimensioni compatte e peso ridotto: con 390 grammi di peso e dimensioni contenute (L 17,8 * P 7,8 * H 5,4 cm), il terminale è pratico da trasportare e utilizzare in ogni contesto.

Con Axerve, inoltre, non ci sono costi fissi da sostenere. Paghi solo una commissione dell’1% sulle transazioni, il che rende questa soluzione particolarmente conveniente per chi desidera mantenere bassi i costi operativi senza rinunciare a un servizio di alta qualità.

Se cerchi un sistema di pagamento digitale flessibile e professionale, POS Easy di Axerve è la scelta ideale per la tua attività. Visita il sito ufficiale di Axerve per scoprire tutti i dettagli dell’offerta e attivare subito questa soluzione innovativa e conveniente.