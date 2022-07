POS senza canone: sconto 70% su quello di Axerve

Con l’introduzione del POS obbligatorio, tutti i negozianti, commercianti, esercenti, ristoratori e professionisti sono chiamati ad accettare pagamenti elettronici e digitali per non correre il rischio di ricevere una multa. Fortunatamente, la soluzione è a portata di mano con una spesa davvero contenuta: oggi Axerve POS Easy è disponibile con il 70% di sconto nella sua versione senza canone.

La promo di Axerve: sconto 70% su POS Easy senza canone

Può essere impiegato per transazioni con carta, app e indossabili, in modalità contactless oppure inserendo la tessera. Basato su piattaforma Android, ha dimensioni contenute ed è dotato di connettività WiFi+4G (con SIM inclusa) per l’utilizzo in mobilità, ovunque. Offre anche la stampa dello scontrino così da poterlo rilasciare subito al cliente.

Come già scritto, si tratta della versione a canone zero, con l’1,4% di commissioni sul valore incassato. Ricordiamo che, grazie al Bonus Fiscale (credito d’imposta) è possibile recuperare dal 30% al 100% di quanto speso.

La natura smart di Axerve POS Easy permette di tenere sotto controllo in tempo reale le transazioni generate. L’interfaccia è semplice, intuitiva e in italiano, come visibile nello screenshot qui sotto.

L’accredito avviene entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’incasso, su qualsiasi conto corrente, senza dunque costringere all’apertura di uno nuovo. Tra gli altri vantaggi, c’è la totale assenza di vincoli per la permanenza: in ogni momento è possibile esercitare il recesso senza alcun costo. A questo si aggiunge l’assistenza con supporto da remoto, un team di tecnici da contattare per ogni domanda e rilascio di aggiornamento software per eventuali aggiornamenti normativi.

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni e per richiedere il dispositivo rimandiamo alle pagine del sito ufficiale.

