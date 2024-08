Azioni di X per i dipendenti meritevoli: la condizione di Elon Musk

Elon Musk ha recentemente inviato un’e-mail notturna al personale riguardante le tanto attese assegnazioni di azioni di X. Tuttavia, l’annuncio è stato accolto con scetticismo e preoccupazione da parte dei dipendenti.

Processo di assegnazione delle azioni basato sull’impatto previsto

Secondo l’e-mail, visionata da The Verge, l’azienda intende assegnare le stock option in base all’impatto previsto dei singoli dipendenti. Ciò richiede al personale di presentare un riassunto di una pagina che illustri il proprio contributo all’azienda per poter essere presi in considerazione per le azioni. Questa mossa ha sollevato dubbi sulla trasparenza e l’equità del processo.

Tensioni crescenti tra la leadership di X e il personale

L’annuncio delle assegnazioni di azioni arriva in un momento di crescente tensione tra la dirigenza di X e i dipendenti. Recentemente, il processo di promozione è stato ritardato senza alcuna spiegazione, alimentando ulteriormente l’incertezza tra il personale. Con X che continua a lottare sotto la guida di Musk, i dipendenti si stanno preparando alla possibilità di ulteriori licenziamenti.

Ritardi nell’aggiornamento annuale delle azioni e promesse non mantenute

Oltre alle preoccupazioni immediate, una fonte di X ha rivelato a The Verge che l’azienda non ha ancora fornito al personale l’aggiornamento annuale sulle azioni, che avrebbe dovuto essere distribuito ad aprile. Nonostante le precedenti rassicurazioni di Elon Musk ai dipendenti riguardo alla possibilità di incassare regolarmente le azioni, come avviene per il personale di SpaceX, fino ad ora non ha dato seguito a questa promessa.

A ottobre 2023, in occasione dell’ultima assegnazione di azioni ai dipendenti, X è stata valutata 19 miliardi di dollari, una cifra notevolmente inferiore ai 44 miliardi pagati da Musk per l’acquisto di Twitter nello stesso periodo. In quell’occasione, le RSU (Restricted Stock Units) assegnate allo staff sono state calcolate su un valore per azione di 45$, ben al di sotto dei 54,20$ pagati da Musk per azione durante l’acquisizione di Twitter.

Perciò, rispetto al prezzo pagato da Musk per Twitter, l’ultimo round di finanziamento interno ha valutato X molto meno, e di conseguenza le azioni assegnate ai dipendenti avevano un valore inferiore a quello di mercato.