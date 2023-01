Con Banca Sella il Conto Corrente si adatta alle tue esigenze

Da oggi in avanti saprai su chi contare per affidare i tuoi risparmi, gestire le tue spese e accreditare i tuoi guadagni. Apri un Conto Corrente con Banca Sella, puoi scegliere liberamente il profilo che si adatta alle tue esigenze. I tuoi soldi sono al sicuro grazie a questa banca e ai suoi servizi inclusi.

Tutto è digitale, semplice e immediato da utilizzare. In qualsiasi momento puoi verificare i pagamenti, gestire le tue spese ed effettuare operazioni come bonifici e tanto altro. Ovviamente alle migliori condizioni economiche di sempre, commisurate alle tue necessità di gestione.

Il primo è Conto Start. Si tratta della soluzione più economica. Si rivolge a chi non utilizza molto il conto e ha più bisogno di una gestione smart delle sue finanze. Se apri questo Conto Corrente con Banca Sella hai prelievi gratuiti dai suoi ATM, bonifici online in Italia e Paesi SEE illimitati e senza commissioni e un salvadanaio digitale per i tuoi risparmi.

Banca Sella ha il Conto Corrente che cercavi

Il secondo è Conto Premium. Si tratta di una soluzione Conto Corrente Banca Sella intermedia che aggiunge anche 2 bonifici istantanei al mese e la Carta di Credito Gratuita. In più hai accesso a tutti i contenuti esclusivi di educazione finanziaria e la copertura assicurativa dai rischi informatici.

Il terzo è Conto Circle. Si tratta della soluzione più completa, ma anche più specifica. Rivolto a chi deve condividere le spese in famiglia, tra amici o con i coinquilini, offre funzionalità specifiche e all’avanguardia. Hai tutto illimitato: bonifici istantanei e online oltre che prelievi da tutti gli ATM.

Inoltre, sono incluse una Carta di Debito e una Carta Prepagata gratuite per ogni intestatario. Tutti possono accedere alle statistiche sulle finanze condivise. In più ci sono anche 2 Conti Start a canone gratuito il primo anno.

