Banca Sella propone due conti per gestire il denaro totalmente in digitale

Banca Sella è un istituto di credito che propone due conti per gestire il denaro esclusivamente in digitale: Start e Premium.

Si tratta, quindi, di un conto corrente online da gestire tramite un dispositivo mobile o un PC. È uno strumento digitale estremamente semplice da usare e che offre numerosi servizi.

Entrambi i conti dispongono:

di IBAN italiano , tramite il quale gestire i pagamenti;

, tramite il quale gestire i pagamenti; una carta di debito a canone zero se la richiesta viene effettuata durante l’apertura del conto in questa pagina;

se la richiesta viene effettuata durante l’apertura del conto in questa pagina; inviare e ricevere bonifici gratuiti sia in Italia che nei Paesi SEE;

possibilità di pagare da smartphone con Google Pay e Apple Pay e in modalità contactless;

e in modalità contactless; utilizzare l’app Sella e l’Internet Banking H24 e 7 giorni su 7.

Conto Start è a 0 euro per i primi tre mesi, poi si pagherà 1,50 euro al mese. Invece, Conto Premium ha un costo di 1,50 euro per i primi tre mesi, mentre in quelli successivi costerà 5 euro al mese.

Oltre la carta di debito, con il Conto Premium si può richiedere una carta di credito gratuita.

Come aprire un conto Sella per gestire il denaro in digitale

Chi vuole gestire il denaro totalmente in digitale, deve aprire un conto Sella in questa pagina. La procedura è abbastanza intuitiva e semplice, che può essere completata anche dallo smartphone utilizzando il proprio SPID.

Ovviamente, per aprire il conto bisogna essere maggiorenni, disporre di un documento d’identità in corso di validità ed essere residenti in Italia.

Per iniziare, bisogna scegliere tra il conto Start e Premium e cliccare su APRI IL CONTO. Fatto questo, sarà necessario compilare un format e scegliere tra diverse opzioni.

Infatti, è possibile aprire il conto in forma cointestata con una o due persone, oppure in forma singola. È ovvio che, se si sceglie per il conto cointestato, è necessario disporre dei documenti degli altri intestatari.

Una volta completata la procedura e firmato il contratto online, bisogna soltanto attendere la conferma dell’apertura via email.

La carta di debito, se richiesta durante l’apertura del conto, verrà inviata all’indirizzo di riferimento nel giro di una settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.