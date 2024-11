Banda gialla su Colorsoft, la risposta ufficiale di Amazon

Il gigante Amazon ha recentemente aggiornato la sua gamma di e-reader Kindle, non solo rinnovando i modelli Scribe e Paperwhite, ma anche lanciando il suo primo Kindle Colorsoft a colori.

Utilizzando ancora un display in carta elettronica per garantire una lunga durata della batteria, l’e-reader Colorsoft aggiunge tonalità pastello allo schermo, consentendo di apprezzare le evidenziazioni a colori o i fumetti sotto una luce completamente nuova. Tuttavia, l’ergonomia non è necessariamente ottimizzata per la lettura di fumetti su uno schermo da 7 pollici, ma questa è un’altra storia.

Kindle Colorsoft, il giallo non gli si addice molto…

Il prezzo di 300 euro è notevolmente superiore a quello dei Kindle e dei Paperwhite standard e non è immediatamente evidente che sia adatto soprattutto alla lettura di testi. Saranno i consumatori a decidere il successo del prodotto… almeno se riusciranno a metterci le mani sopra. Commercializzato dal 30 ottobre, il Kindle Colorsoft non è più disponibile per l’acquisto.

Sebbene sia ancora possibile ordinarlo, Amazon indica un tempo di consegna da 3 a 6 mesi sulla pagina web dedicata, senza fornire alcun dettaglio sulle ragioni di una così rapida riduzione delle scorte. Ma non è stato un grande successo a renderlo indisponibile, piuttosto un problema riscontrato dai primi acquirenti dell’e-reader. Alcuni di loro hanno notato un ingiallimento nella parte inferiore dello schermo, che ha rovinato l’aspetto uniforme del display.

Questa banda gialla è più o meno visibile a seconda dell’e-reader, ma per alcuni utenti è un vero e proprio problema, in quanto l’occhio è costantemente attratto da questa mancanza di uniformità del display.

Problema di software o di hardware?

Le prime recensioni sono quindi contrastanti e il Colorsoft deve accontentarsi di un punteggio di 3 stelle su 5, o anche meno a seconda del portale. Amazon ha riconosciuto l’esistenza del problema della banda gialla “su un piccolo numero” di modelli, ma sembra preferire andare sul sicuro bloccando le vendite piuttosto che vedere crescere il malcontento degli utenti. Inoltre, ha invitato proprietari interessati a contattare Amazon per ottenere un rimborso o la sostituzione del dispositivo.

Resta da vedere come Amazon risolverà il problema, anche se si spera che un aggiornamento possa correggerlo. In effetti, questo potrebbe essere il motivo per cui le vendite sono state bloccate in attesa di una soluzione. Ma potrebbe anche trattarsi di un problema hardware, con un’eccessiva perdita di luce dalla parte inferiore dello schermo. In entrambi i casi, interrompere le vendite a una settimana dal lancio sembra essere la misura più prudente.

E tanti saluti al fattore wow… nella speranza che tutto si risolva prima delle festività, altrimenti sarà un grande flop.