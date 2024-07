Basta chiamate SPAM e robocall con questo utile servizio

Le chiamate SPAM e robocall sono diventate un incubo quotidiano. Ogni giorno, ci ritroviamo a rispondere a telefonate indesiderate da call center invadenti o a cancellare fastidiosi messaggi ed email spam. Ma finalmente c’è una buona notizia: esistono strumenti pensati apposta per risolvere questo problema.

La soluzione più efficace per mettere fine a questo tormento è quella di bloccare l’accesso ai nostri dati personali dalle mani delle società di terze parti. E qui entra in gioco Incogni, un servizio sviluppato dagli stessi cervelloni dietro Surfshark, celebre per la sua VPN top di gamma.

Dì addio alle chiamate SPAM e robocall con Incogni

Incogni è un servizio che si impegna a tutelare la tua privacy eliminando le informazioni personali dai database dei broker di dati. Queste aziende si arricchiscono vendendo i tuoi dati personali a chiunque sia interessato. Incogni offre attualmente un’allettante offerta: abbonamento annuale a soli 6,99 euro al mese, invece di 13,98 euro, con garanzia di rimborso di 30 giorni.

Vediamo come funziona tecnicamente il tool. Dopo esserti iscritto, Incogni si occupa di tutto: agisce per tuo conto, inviando richieste di cancellazione dei tuoi dati personali a tutte le aziende che li raccolgono e vendono. Così, mentre tu ti dedichi a cose più importanti, Incogni lavora per ridurre la tua visibilità online, migliorando così la tua privacy e la tua sicurezza digitale.

Una volta avviato il processo, il tool analizza le attività di raccolta dati collegate al tuo profilo. Incogni identifica le aziende che possiedono i tuoi dati personali e invia richieste formali di rimozione. Monitora costantemente il progresso di queste richieste e ti aggiorna sullo stato delle eliminazioni.

Incogni continua poi a monitorare la situazione, assicurandosi che i tuoi dati non vengano nuovamente acquisiti da quelle aziende. Questa supervisione può durare settimane o addirittura mesi, offrendoti protezione costante e duratura.

Allora, perché non approfittare di questa offerta? Con soli 6,99 euro al mese per un abbonamento di 12 mesi, puoi dire addio per sempre alle chiamate SPAM e robocall. E se, per qualsiasi motivo, il servizio non soddisfa le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni.