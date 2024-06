Basta roaming con le eSIM di Saily: veloci, stabili ed economiche

Viaggia in tutto il mondo senza più il problema del roaming e di tutti suoi limiti grazie a una soluzione che offre una connessione dati veloce, stabile ed economica. Scegli le eSIM Saily con le migliori tariffe disponibili e la sicurezza di un’azienda importante nel settore della sicurezza online. Infatti, Saily fa parte del gruppo Nord Security, gli stessi di NordVPN e altri servizi di privacy e protezione. Scopri tutte le tariffe e sceglie quella che fa al caso tuo.

Saily propone una pagina web molto intuitiva dove trovare la tariffa giusta per il tuo viaggio all’estero. Per prima cosa devi selezionare la tua destinazione fra oltre 150 Paesi a disposizione. Dopodiché devi scegliere il piano più adatto alle tue necessità in base alla quantità di giga che ti servono e per quanti giorni vuoi accedere online. I prezzi sono molto interessanti e tra i più convenienti del mercato. Ma il vantaggio non è solo economico.

eSIM Saily: non solo convenienti, ma anche super pratiche

Le eSIM Saily sono una soluzione smart per i tuoi viaggi all’estero connessi a internet senza roaming e tutti i suoi problemi. Scopri tutte le tariffe e sceglie quella che fa al caso tuo. Il vantaggio super è che non devi attendere l’arrivo di una SIM fisica a casa tua, ma fai tutto online dal tuo smartphone. Cosa devi fare una volta acquistato un piano dati per la tua destinazione?

scarica l’app di Saily e configura la eSIM sul tuo dispositivo; attiva il tuo piano dati prima del viaggio, prima di decollare perché avrai bisogno di una connessione internet.

In pratica, tu selezioni già oggi il piano dati che ti serve risparmiando e lo attivi quando vuoi, poco prima di partire. Una soluzione davvero interessante e molto conveniente che non ti fa sprecare denaro e giga per la tua connessione, ma che si attiva poco prima della necessità. Scopri tutte le soluzioni disponibili a prezzi fantastici.