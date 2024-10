Dì basta al telemarketing con Incogni!

Stanco delle numerose chiamate dei call center che propongono sempre le stesse offerte in modo insistente e a tutte le ore del giorno? Grazie a Incogni puoi dire veramente basta al telemarketing. Questo servizio non blocca le telefonate, ma agisce alla radice del problema. È proprio questo il segreto della sua efficacia. Attivalo subito in offerta speciale!

Incogni ha la capacità di proteggere i tuoi dati, cancellando quelli che non vuoi siano disponibili online. Infatti, il suo team di esperti contatterà tutti coloro che detengono le tue informazioni facendogliele cancellare dai loro database. In questo modo non ci sarà più nulla da sfruttare per truffe, proposte commerciali e altro nei tuoi confronti. Dimenticati anche lo spam.

Grazie a Incogni il telemarketing sarà solo un lontano ricordo. In pratica, dando il tuo consenso, questo servizio esegue una scansione alla ricerca dei tuoi dati personali e sensibili inviando così richieste di rimozione quando vengono trovate registrazioni.

Incogni ferma il telemarketing dalla radice

Il web è pieno di data broker che racimolano le informazioni e i dati di ogni utente per realizzare profili ombra da vendere e fornire a terzi. Questi possono essere cybercriminali, aziende commerciali, banche, assicurazioni, enti governativi e anche call center. Ecco dove trovano il tuo numero di telefono. Ma ora hanno le ore contate. Con Incogni dici basta al telemarketing. Cosa stai aspettando? Attivalo subito in offerta speciale! Così ti riapproprierai della tua privacy e tranquillità.

Una volta inviate le prime richieste di rimozione, Incogni continua ad accertarsi che i tuoi dati personali vengano cancellati. Inoltre, continua a scansionare per verificare che altri non si siano impadroniti di altre informazioni tue e se così fosse invia richieste di rimozione. Inoltre, il database si aggiorna per aggiungere costantemente nuovi data broker e siti di ricerca di persone.