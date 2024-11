Bcachefs sempre più incerto su Linux: nuove modifiche respinte

Nonostante le recenti modifiche a Bcachefs, il moderno file system COW (Copy-on-Write), siano state inviate per Linux 6.13 dopo diversi battibecchi tra Torvalds e lo stesso autore del codice, a cui veniva contestata una partecipazione non adeguata al progetto, l’aggiunta definitiva di queste non è ancora per niente certa a causa di problematiche con il consiglio di condotta del kernel.

Le problematiche tra Kent Oliver, lo sviluppatore di Bacachefs, e il resto del personale di Linux 6.13 sembrano continuare, come si evince da un post su Patreon reso pubblico qualche giorno fa:

Linus ha detto che non accetterà la mia richiesta di pull 6.13, per “un problema aperto con il consiglio CoC”, e a questo punto non ho idea di cosa stia succedendo con il consiglio CoC. Io, da parte mia, ho pensato per un bel po’ di tempo che ci fossero problemi sulla nostra cultura e sul modo in cui lavoriamo che dovevano essere sollevati, e questo non è andato da nessuna parte, da qui questo post.”

Si tratta di un problema che si trascina dal battibecco passato e dai disaccordi avvenuti anche con altri sviluppatori che collaborano al lavoro per lo sviluppo di Linux 6.13. Il post che descrive le correnti difficolta con il consiglio di condotta del kernel continua concludendo:

“Quasi universalmente, ogni volta che c’è un vuoto di potere (sia nelle prime società più grandi delle tribù, sia in società in cui il potere dello Stato è diventato debole), le prime figure autoritarie che riempiono il vuoto di potere sono degli stronzi, eccessivamente violenti, perché è così che arrivano al potere. Anche dall’inizio, in genere svolgono funzioni utili (un esempio che gli antropologi usano è la mafia, a New York negli anni ’70; oltre alle loro occupazioni più note, si assicuravano anche che la spazzatura venisse portata via). Ci vuole tempo per “addomesticare” le figure autoritarie, per insegnare loro a essere responsabili e responsabili, ma in genere accade.

Mi chiedo se questo spieghi qualcosa di ciò che abbiamo visto nelle comunità del software libero nel loro insieme, mentre spuntavano i consigli di CoC, esercitando un potere reale, in modi che sembrano piuttosto scomodi. Non credo che si possa tornare a come erano le cose una volta, ma forse con un po’ di consapevolezza possiamo indirizzare la cosa in una direzione migliore.

Un’altra nota che stavo sollevando con CoC è che una cultura di sprezzante, di trovare modi per evitare le discussioni tecniche che dovremmo avere, è davvero tossico, e più di semplici flamewar.

I terapisti di coppia dicono di poter dire in pochi minuti se una coppia vale la pena di lavorare o meno: se è rabbia che stanno mostrando, allora è qualcosa che può essere elaborato. Se è sprezzante, ogni speranza è persa.

È un buon pensiero anche per gli ingegneri, abbiamo davvero bisogno di impegnarci correttamente l’uno con l’altro per fare bene il nostro lavoro.

Vannevar Bush (uno degli ingegneri più affermati del XX secolo) ha detto che tutto ciò che ha fatto è stato far parlare l’esercito e la marina.

Spunto di riflessione.”