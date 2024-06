Beats Pill: nuovo modello in arrivo il 25 giugno?

A quanto pare, il 25 giugno prossimo potrebbe essere presentata la nuova versione del celebre speraker portatile Beats Pill, di cui si discute a più riprese da diverso tempo a questa parte. L’indiscrezione parte dalla diffusione di un teaser che è stato condiviso sull’account ufficiale Beats by Dre su X nelle scorse ore.

Beats Pill: nuovo modello svelato in un teaser?

Nel video, il protagonista è Lebron James, che commenta una canzone e alza il volume su un dispositivo che dovrebbe essere proprio il nuovo Beats Pill. Nel filmato compare anche la data del 25 giugno e compare la scritta “The Predicament”, che potrebbe fare riferimento a un nuovo album o brano in arrivo.

Da notare che qualora il lancio del nuovo modello di Beats Pill fosse effettivamente previsto per la data indicata, la cosa potrebbe andare a coincidere con l’uscita di un nuovo lavoro di Lil Wayne, artista noto per la sua collaborazione con Beats by Dre.

In merito a quelle che dovrebbero essere le specifiche dello speaker, sebbene nessun dettaglio ufficiale sia emerso sino ad ora, circola voce che la nuova versione di Beats Pill abbia un design a forma di pillola simile all’altoparlante Beats Pill la cui produzione è stata interrotta nel 2022. Il nuovo modello dovrebbe altresì includere un cordino che non è mai stato fornito con altoparlanti precedenti e, in base all’analisi del codice di iOS 17.5, dovrebbe venire proposto nelle colorazioni oro, rosso e nero. Altre caratteristiche probabili sono la presenza della connettività Bluetooth 5.3 aggiornato, l’integrazione con Dov’è di Apple e la ricarica USB-C, tutti aggiornamenti che il colosso di Cupertino ha aggiunto di recente nelle sue linee di prodotti.