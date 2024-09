Uno degli antivirus più amati in sconto: Bitdefender al -50%

La sicurezza online è una cosa seria, ma trovare un antivirus efficace che non costi troppo è a volte complicato. Per venire incontro a questa esigenza diffusa, Bitdefender, tra gli antivirus online più amati, ha lanciato una promozione: tutti i suoi servizi di protezione sono in sconto del 50%.

Grazie a questa promozione, il costo annuale per la versione base è sceso a soli 19,99 euro, con la protezione che arriva fino a tre dispositivi. Se vuoi un pacchetto più completo, Total Security è ora in sconto a 42,49 euro. La protezione riguarda anche i dispositivi macOS, iOS e Android. Per mettere le mani su queste offerte, basta andare sul sito di Bitdefender e scegliere la versione che fa al caso tuo.

Un ottimo antivirus scontato: risparmia adesso

Che ci credi o no, proteggere i tuoi dispositivi adesso conviene. Bitdefender offre diverse varianti, tutte con lo stesso enorme sconto del 50%. Ecco un rapido sguardo alle opzioni:

Antivirus Plus : protegge fino a tre dispositivi Windows e ora costa solo 19,99 euro .

: protegge fino a tre dispositivi Windows e ora costa solo . Internet Security : protegge cinque dispositivi Windows al prezzo di 32,49 euro .

: protegge cinque dispositivi Windows al prezzo di . Total Security: la versione più completa, che protegge fino a cinque dispositivi tra Windows, macOS, iOS e Android, per soli 42,49 euro.

Esiste anche la possibilità di aggiungere la VPN Premium a queste offerte pagando in più 34,99 euro l’anno.

Facciamo un po’ di chiarezza sul perché Bitdefender sia così apprezzato. Funziona alla grande nel proteggere i tuoi dati senza far rallentare il sistema, rimanendo leggero anche durante le scansioni. Questa caratteristica lo rende un’ottima scelta grazie all’equilibrio tra performance e sicurezza.

I pericoli online non mancano di certo. Considerato uno degli antivirus più apprezzati del momento, Bitdefender offre pacchetti scontati del 50% efficaci. Non aspettate oltre: prima che l’offerta scada, clicca sul bottone qui sotto, scegli il pacchetto che fa per te e abbonati!