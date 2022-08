Binance promuoverà la blockchain anche in Corea del Sud

Binance non solo continua la sua conquista del mondo, ma sta diversificando anche il suo business. Infatti, notizia recente di oggi, venerdì 26 agosto 2022, la società del famoso exchange ha avviato tutto il necessario per promuovere la tecnologia blockchain in Corea del Sud.

Attualmente, e nello specifico, Binance sta iniziando questo programma da Busan. L’azienda ha firmato con la città coreana un protocollo di intesa “per promuovere ulteriormente lo sviluppo dell’industria blockchain“.

Si tratta del Memorandum of Understanding (MoU) che garantisce supporto tecnologico e infrastrutturale a Busan da parte di Binance per la realizzazione e la crescita dell’ecosistema blockchain nella città. Inoltre, promuoverà anche il Busan Digital Asset Exchange.

Un altro traguardo per questa azienda crittografica che si sta dando da fare notevolmente per diffondere in tutto il mondo le criptovalute. Ora questo progetto permetterà una nuova visibilità e, soprattutto, una collaborazione interessante. Inoltre, tra le due parti, è anche prevista la condivisione del libro degli ordini.

Binance continua a crescere e ora promuove l’industria blockchain

Sono diversi gli obiettivi che Binance intende sviluppare e promuovere con il settore blockchain di Busan City. Nello specifico, vuole sfruttare la zona senza regolamentazione blockchain della città per promuovere iniziative e tecnologie blockchain.

Inoltre, ha in programma di fornire una formazione specializzata oltre a risorse online tramite Binance Academy. Infine, supportare la ricerca e gli investimenti legati alla blockchain in Busan City. A conferma, il CEO del famoso exchange, Changpeng CZ Zhao, ha dichiarato:

Siamo felici di lavorare con la città di Busan per portare sviluppi tangibili legati alla blockchain che avvantaggiano e supportano gli sforzi di innovazione della città. Attraverso la nostra posizione di leader del settore e la nostra esperienza tecnologica, combinate con il forte supporto della città di Busan per l’industria blockchain, speriamo di aiutare a far crescere l’adozione delle criptovalute all’interno della città e oltre. Attendiamo con impazienza la nostra stretta collaborazione con la città per supportare la creazione di scambi di risorse digitali e varie industrie blockchain.

Ovviamente anche il sindaco di Busan, Heong-Joon Park, ha espresso la sua approvazione per questo accordo. Infatti, durante la sua dichiarazione pubblica, ha spiegato quali sono le sue aspettative per la città e i suoi cittadini:

Con questo accordo, siamo un passo più vicini alla creazione del Busan Digital Asset Exchange come piattaforma globale integrata per le risorse digitali. Rendendo Busan una città specializzata in blockchain che sta attirando l’attenzione mondiale, rafforzeremo un nuovo motore di crescita per l’economia locale e ne faremo un hub globale della finanza digitale.

A inizio settimana, Binance è approdato in Nevada con Binance.US. In pratica, la società continua a raggiungere obiettivi di crescita, collezionando così licenze crittografiche per operare nei diversi Paesi e Stati in tutto il mondo.

Può essere una buona idea aprire un conto sull’exchange di Binance. È facile, veloce e sicuro. Inoltre, tutti questi progetti non fanno altro che confermare la buona salute di questa società che non si sta fermando di fronte a nulla, percorrendo ogni strada per sviluppare blockchain e contribuire all’adozione crittografica nel mondo.

