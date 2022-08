Binance approda in Nevada: ora dovresti aprire un conto sull'exchange

Binance sembra proprio essere inarrestabile. Per questo è il momento giusto di aprire un conto sull’exchange proprietario. La sua crescita e i costanti traguardi rendono questa piattaforma una delle più sicure sul mercato.

La novità di questi giorni riguarda la sua divisione americana. In pratica, l’exchange che fornisce opzioni crittografiche agli utenti americani, ha ottenuto una licenza crittografica per operare in Nevada. Un altro tassello che si unisce a quelli già collezionati.

Ad aver garantito la possibilità di effettuare trasferimenti in denaro nello Stato Occidentale degli Stati Uniti d’America è stato il Dipartimento del Commercio e dell’Industria del Nevada. Una notizia fortemente bullish per il mondo delle criptovalute.

Binance, attualmente, è uno degli attori principali che sta diffondendo l’adozione crypto in tutto il mondo. Infatti, il Nevada, a conti fatti, è la settima giurisdizione in cui Binance.US ha ottenuto una licenza per operare con asset digitali.

Binance ottiene una licenza crittografica in Nevada

Binance ha raggiunto un altro traguardo con la sua divisione americana. Infatti, qualche giorno fa l’exchange ha ricevuto la sua personale licenza Money Transmitter dal Dipartimento del Commercio e dell’Industria del Nevada. Brian Shroder, amministratore delegato di Binance.US ha commentato:

Continuiamo a prendere le misure necessarie per assicurarci di essere operativamente conformi negli Stati Uniti, le risorse dei nostri clienti sono sicure e la nostra piattaforma è sicura e trasparente. Ricevere la nostra licenza Money Transmitter in Nevada è un’ulteriore prova dei nostri continui sforzi di conformità e siamo grati per il tempo e la fiducia del Dipartimento del Commercio e dell’Industria del Nevada.

A fine giugno, Binance.US aveva anticipato Binance eliminando le commissioni per il trading di Bitcoin. Un aggiornamento che ha spinto nuovi utenti a iscriversi su tutti e due gli exchange. Ciò rivela il piano di sviluppo che la società ha in mente nel mondo delle criptovalute.

