Binance: accogli l'autunno con le sue carte regalo crypto, tanti vantaggi

Pensa se tu potessi inviare carte regalo crittografiche a chi vuoi flessibili e senza commissioni. Non sarebbe fantastico? Ecco, è quello che Binance ti sta offrendo grazie al suo exchange in occasione del Mid-Autumn Festival. Così potrai regalare criptovalute alle persone a cui vuoi bene.

Tra l’altro, uno dei vantaggi di queste carte regalo è che sono senza commissioni anche se decidi di inviarle a utenti non Binance. Un ottimo vantaggio che rende ancora più versatile, utile e sfruttabile questa opportunità. Ma quali sono le altre caratteristiche intrinseche?

Le Binance Gift Card supportano oltre 270 criptovalute. Quindi non sarai tentato di scegliere un altro exchange visto che così potrai regalare la tua crypto preferita alla persona amata. Inoltre, anche l’occhio vuole la sua parte.

Infatti, offrono una varietà importante di modelli tematici che vengono aggiornati mensilmente con tantissime novità per soddisfare tutti i gusti, anche quelli più esigenti. Infine, il destinatario di questo regalo potrà decidere di riscattare e convertire il saldo in valuta fiat.

Oggi, 6 settembre 2022, il colosso degli exchange crittografici ha annunciato sul suo blog l’arrivo delle Binance Gift Card in occasione del Mid-Autumn Festival. Si tratta di una festività lontana dalle nostre tradizioni, ma un’occasione per approfittare di questo prodotto molto interessante.

