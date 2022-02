Binance: utenti in pericolo a causa di una campagna smishing

Purtroppo, come previsto, anche gli exchange di criptovalute non sono immuni da terribili attacchi ai danni dei loro utenti. Proprio in questo momento è in atto una pericolosa campagna smishing contro tutti coloro che investono con Binance. Si tratta di pericolosi SMS truffaldini al cui interno è contenuto un link capace di rubare le credenziali di accesso al proprio profilo della piattaforma. Ad allertare tutti gli utenti è stato proprio il CEO di Binance, Changpeng Zhao.

Binance è l’exchange di criptovalute più grande al mondo in termini di volumi di scambi. Un obiettivo appetibile per i cybercriminali che non hanno mancato certo di prenderlo di mira attuando una truffa davvero ben congegnata. Ad avvisare gli utenti, come già anticipato, è stato Zhao:

È in corso una massiccia truffa di phishing via SMS con un link per annullare i prelievi. Porta a un sito Web di phishing per raccogliere le tue credenziali come nello screenshot qui sotto. NON cliccare MAI sui link degli SMS! Vai sempre a http://Binance.com tramite un segnalibro o digitalo.

Questa tecnica non è altro che un classico attacco smishing. Attraverso un SMS l’utente viene avvertito di possibili richieste di prelievo fraudolente che, per essere annullate, richiedono di agire tempestivamente tramite un link. Nulla di tutto questo è vero. Se il povero malcapitato segue le istruzione e accede alla pagina phishing, concede le sue credenziali di accesso a Binace ai cybercriminali.

February 4, 2022