Binance raggiunge anche Cipro: nuova regolamentazione crypto

Binance continua a crescere lato regolamentazione crittografica. L’exchange guidato da Changpeng CZ Zhao sembra essere inarrestabile sotto molti aspetti. Infatti, proprio in questi giorni, più precisamente il 20 ottobre 2022, la società ha annunciato di essere entrata anche in Cipro.

Praticamente, Binance Cyprus Limited ha ottenuto la licenza di criptovalute con registrazione di Classe 3 come Crypto Asset Services Provider dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Un altro traguardo importante per la società che continua a crescere sempre di più in questo ampio mercato.

L’Exchange Binance segue di pari passo l’adozione crittografica che si sta espandendo in tutto il mondo. Secondo quando dichiarato dalla società a guida dello scambio di criptovalute, asset digitali, NFT e Fan Token, questo permetterà un’offerta ancora più ampia di servizi a Cipro:

Questa registrazione – si legge nel comunicato stampa ufficiale – consentirà a Binance di offrire servizi, incluse opzioni di spot, custodia, staking e carte, in conformità con i requisiti delle norme antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) della CySEC.

Oltre a concedere licenze alle istituzioni finanziarie tradizionali, CySEC è il supervisore antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per le operazioni di criptovalute intraprese da Cipro, valutando rigorosamente i processi AML e Know Your Customer.

Questo rivela un aspetto fondamentale di Binance. Si tratta dell'exchange più evoluto in merito alle politiche di conformità AML e CFT.

Binance si registra presso Cipro: altra pietra miliare crittografica

Binance recentemente si è registrato in Italia, Francia e Spagna. Ora, alla conquista dell’Europa, ha ottenuto anche Cipro. Si tratta di un traguardo importantissimo, una pietra miliare crittografica per questo exchange che profonde ogni sforzo per legalizzare il suo operato in diversi Paesi del mondo. Changpeng CZ Zhao, CEO della società, ha spiegato:

Binance ha alcune delle politiche di conformità AML e CTF più complete del settore. Il riconoscimento degli sforzi che abbiamo fatto per essere all’avanguardia nella conformità che la nostra registrazione a Cipro rappresenta ne è la prova. Una regolamentazione efficace che protegga gli utenti e stimoli l’innovazione è essenziale per la continua crescita del nostro settore.

Scegli anche tu di investire con Binance. Grazie a questo exchange avrai a disposizione le migliori funzionalità per il trading e l'acquisto long term di criptovalute, NFT e Fan Token. Inoltre, in alcuni Paesi, è anche possibile ottenere una pratica carta crittografica MasterCard per utilizzare i propri asset durante gli acquisti quotidiani.

