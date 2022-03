Binance vuole diventare un'istituzione finanziaria globale

Un’altra notizia bomba che riguarda Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, ci è stata consegnata proprio ieri. La forte crescita di questa società la sta portando a raggiungere obiettivi importanti, definendola un colosso nel mercato crittografico attuale.

In sostanza, secondo quanto riportato dal Financial Time, Binance si starebbe preparando a diventare un’istituzione globale finanziaria. Per raggiungere questa meta, la società sta cercando nuovi investitori importanti che possano sedersi al tavolo nel consiglio di amministrazione.

Binance ha lanciato questa offerta, come già detto, a grandi investitori e a fondi sovrani. Anche il crypto reporter Colin Wu ha riportato questa notizia, commentandola attraverso un tweet pubblicato il giorno stesso dell’annuncio:

FT: Binance ha detto che si stava preparando a costituire un consiglio di amministrazione “evolvendosi da società tecnologica dirompente a istituto finanziario globale”. È stato lanciato ai fondi sovrani e ad altri grandi investitori. La maggior parte delle azioni di Binance è detenuta da CZ.

Binance cerca di evolversi

In altre parole, Binance sta cercando di evolversi per prendere un posto ancora più consistente nel mercato finanziario. In questo modo permetterebbe una maggiore diffusione anche dell’adozione delle criptovalute da parte di quei settori o mercati ancora lontani. Chagpeng CZ Zao, CEO dell’exchange, stando a quanto riportato dal Financial Time, avrebbe infatti dichiarato:

Continuiamo a evolverci da una società tecnologica dirompente a un’istituzione finanziaria globale.

Tuttavia, come riferisce il Financial Time, spesso gli investitori hanno evitato di prendere posto nel consiglio di start-up che operano, come in questo caso, in settori che possono attirare l’attenzione normativa. Stiamo parlando di criptovalute e, più in generale, di finanza decentralizzata.

Nondimeno, dobbiamo ricordare che Binance, in questi anni, ha registrato una crescita importante. Seguendo il trend di molte criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum, la sua valutazione è aumentata enormemente. Inoltre, ad oggi, l’exchange è primo al mondo per volume di scambi giornalieri.

A conferma di ciò e della volontà di evolversi come istituzione finanziaria globale, qualche giorno fa Binance ha dichiarato di voler acquisire banche e processi di pagamento in Brasile. Sembra proprio che questo exchange sia già in corsa.