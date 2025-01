Bing Image Creator, Microsoft ritira l'aggiornamento

Poco prima delle feste, Microsoft aveva annunciato in pompa magna l’aggiornamento dell’AI che alimenta Bing Image Creator, il generatore di immagini. Beh, pare che le cose non siano andate proprio come speravano…

Microsoft aveva promesso che il nuovo modello, l’ultima versione di DALL-E 3 di OpenAI (nome in codice “PR16”), avrebbe permesso agli utenti di creare immagini “due volte più velocemente” e con “qualità superiore“. Peccato che la realtà sia stata ben diversa.

Utenti insoddisfatti, Microsoft ripristina il precedente modello AI di Bing Image Creator

In men che non si dica, X e Reddit sono stati invasi da lamentele. “Il DALL-E che amavamo è morto e sepolto“, ha tuonato un utente su Reddit. “Sto usando ChatGPT adesso, perché Bing è diventato inutile per me“, ha rincarato un altro. Le proteste sono state talmente accese che Microsoft ha dovuto fare retromarcia. L’azienda di Redmond si è vista costretta a ripristinare il vecchio modello su Bing Image Creator, almeno finché non riuscirà a risolvere i problemi.

Cosa è andato storto?

Molti utenti hanno notato che le immagini generate da PR16 sembravano meno realistiche e più “senza vita“. Mayank Parmar di Windows Latest ha fatto notare che le immagini del nuovo Bing Image Creatori mancavano di dettagli e rifinitura, e apparivano stranamente caricaturali.

Non è la prima volta che un modello di immagini, pur superando i test interni, non viene accolto bene dal pubblico. A febbraio, Google è stata costretta a mettere in pausa la capacità di Gemini di generare immagini di persone dopo le lamentele degli utenti per alcune inesattezze storiche.

Secondo Ribas di Microsoft, i loro benchmark avevano rilevato una qualità “leggermente migliore in media” per PR16 rispetto al precedente modello di Bing Image Creator. Qualunque sia stata la metrica interna usata dall’azienda, sembra chiaro che non fosse allineata con le preferenze della maggior parte delle persone.

Ci vorrà del tempo per risolvere il problema

“Siamo riusciti a riprodurre alcuni dei problemi segnalati e abbiamo in programma di tornare a DALL-E 3 PR13 finché non li avremo risolti“, ha dichiarato Jordi Ribas, capo della ricerca di Microsoft, in un post su X martedì sera. “Purtroppo il processo è molto lento. È iniziato più di una settimana fa e ci vorranno altre 2-3 settimane per arrivare al 100%“.