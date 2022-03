Bitcoin a 100mila dollari: la profezia del co-fondatore di Apple

Sembra proprio che Steve Wozniak, il co-fondatore di Apple, stia puntando tutto su Bitcoin. Infatti, stando a una sua recente dichiarazione, la regina delle criptovalute secondo lui raggiungerà una quotazione di 100.000 dollari.

Una profezia che ha risvegliato il sentiment positivo degli investitori, dopo un weekend abbastanza spento per molte criptovalute. Infatti, la recente guerra tra Russia e Ucraina, nonostante non stia influenzando radicalmente il mercato crittografico, sta frenando un po’ la risalita dei prezzi di scambio per molti asset digitali.

Wozniak si fida solo di Bitcoin

In una recente intervista, Steve Wozniak, co-fondatore di Apple, ha definito Bitcoin l’oro matematico. Inoltre, con molta sorpresa di tutti, ha anche aggiunto che le altre criptovalute non hanno tutta la sua fiducia. Sembra proprio che sia sicuro della regina delle crypto, tanto che ha previsto per lei i 100.000 dollari:

Penso che Bitcoin raggiungerà i 100.000 dollari… Non posso applicare alcuna matematica, ma lo sento davvero da tutto l’interesse. L’interesse per le criptovalute.

L’ex dirigente di Apple ha rivelato questa sua “profezia” e diverse informazioni su Bitcoin e altre criptovalute in un episodio di “Steve-O’s Wilde Ride“. Nel suo pensiero, sulla regina delle crypto, ha evidenziato quale potrebbe essere l’elemento capace di permettere un record simile, raggiungendo i 100.000 dollari di quotazione.

Infatti, Wozniak ha parlato di “interesse per le criptovalute“. In altre parole, avrebbe quindi fatto indirettamente riferimento alla loro adozione su larga scala. Ad aver accelerato la diffusione di Bitcoin è stata anche l’attuale guerra tra Russia e Ucraina.

L’acquisto continua

A questo ha anche aggiunto che i suoi acquisti di Bitcoin, attraverso Coinbase, non sono stati effettuati per raggiungere guadagni sensazionali. Questo perché Wozniak stesso aveva venduto tutta la sua quota BTC precedentemente detenuta per scopi sperimentali.

Attualmente Bitcoin viene scambiato a 39.000 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 740,63 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Pare quindi che la regina delle criptovalute sia molto vicina al livello posto a 40.000 dollari. Nelle ultime 24 ore ha registrato un calo pari allo 0,19%.

