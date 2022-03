Il co-fondatore di Apple ha definito Bitcoin l'oro matematico

Continua a crescere l’elenco di tutti i personaggi di spicco che stanno esprimendo favore nei confronti delle criptovalute. Oltre a Elon Musk, che da sempre si è fatto portavoce delle mirabolanti qualità del settore crittografico ed eterno innamorato di Dogecoin, se ne stanno aggiungendo altri. Tra questi non possiamo evitare di menzionare il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak. In occasione di un’intervista risalente al 2021 aveva definito Bitcoin la “purezza matematica“.

Anche recentemente ha avuto occasione di elogiare la regina delle criptovalute. Ciò dimostra che da un anno a questa parte la sua visione non è cambiata, anzi è migliorata. Infatti, in una recente intervista con Business Insider, Wozniak si è espresso particolarmente a favore di Bitcoin definendolo, questa volta, l’oro matematico. In altri termini ovviamente, ma il concetto è quello. Vi riportiamo il suo pensiero tout court:

[Bitcoin è] l’unica criptovaluta che è matematicamente oro puro.

Bitcoin e Unicoin: i due prediletti di Wozniak

Steve Wozniak non è soltanto un sognatore e un adulatore di Bitcoin. Inoltre, non è tra quelli che si limitano a osservare o a investire in asset digitali. Il co-fondatore di Apple, lo scorso febbraio ha lanciato una propria criptovaluta, Unicoin attraverso il suo programma televisivo Unicorn Hunters. Presente su Amazon Prime da maggio 2021, questo spettacolo mostra diversi imprenditori che presentano le loro idee e i loro progetti a investitori esperti.

Speriamo che questa idea, o meglio questa criptovaluta, non faccia la stessa fine di Effort (WOZX), una piattaforma di risparmio energetico basata su blockchain. Wozniak l’aveva lanciata a dicembre 2020, ma ad oggi non ha avuto il successo sperato. Ci auguriamo per lui che Unicoin non faccia la stessa fine. Ciò nonostante, resta confermato il suo apprezzamento per Bitcoin. La regina delle criptovalute è sicuramente un asset digitale vincente, secondo quanto dichiarato da Wozniak.

