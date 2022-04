Durante la conferenza Bitcoin 2022 sono volate parole grosse

La conferenza Bitcoin 2022 è stata un concentrato di novità. Sono stati tantissimi gli annunci che hanno alimentato il sentiment positivo nel mondo crittografico. Possono quindi ritenersi soddisfatti e tranquillizzati tutti quegli investitori preoccupati dai venti di guerra e da un futuro ancora incerto.

Tuttavia, la Bitcoin 2022 è stata anche il palcoscenico di alcuni pezzi grossi che non si sono fatti scrupoli e hanno detto ciò che pensano. Tra questi c’è Peter Thiel, co-fondatore di PayPal, che si è messo a lanciare banconote da 100 dollari tra il pubblico.

Mentre faceva volare il denaro si è rivolto a chi lo stava raccogliendo dicendo: “Pensavo che voi ragazzi eravate massimalisti di bitcoin“. Inoltre, durante uno dei suoi interventi ha anche definito Warren Buffet, soprannominato “oracolo di Omaha” per le previsioni precise sugli investimenti, un “nonno sociopatico“.

Quindi possiamo dire che non sono mancati di certo colpi di scena esilaranti. La conferenza Bitcoin 2022 è una boccata d'ossigeno per il mondo crittografico che ne beneficerà sicuramente.

Bitcoin 2022: tante novità e anche qualche pazzia

Entriamo nel dettaglio di ciò che ha fatto Thiel, a beneficio di chi non ha potuto assistere alla conferenza Bitcoin 2022 di Miami. Il co-fondatore di PayPal, durante questo evento, ha tranquillamente elencato i nomi di chi farebbe parte della sua cosiddetta “lista dei nemici“. Era inevitabile che ci sarebbe stato spettacolo dato che proprio lui è uno dei principali protagonisti.

Il primo della lista è Warren Buffett che è stato definito da Thiel un “nonno sociopatico“. Non è stata certo un’espressione a sé stante. Al contrario, il tutto è stato argomentato durante una critica chiara e netta sul recente commento di Buffett durante il quale ha definito Bitcoin “un’illusione che attira ciarlatani“. Ricordiamo che anche Buffett non si è risparmiato riservando termini poco gentili nei confronti di tutti gli investitori in criptovalute.

Altri nomi erano contenuti nella lista dei nemici. Tra questi Thiel ha menzionato il CEO di JPMorgan Chase e il CEO di Blackrock. Li ha considerati acerrimi nemici per aver denunciato un gruppo di miliardari accusandoli di gestire una “gerontocrazia” contro la criptosfera.

Mentre stava salendo sul palco, dal quale avrebbe poi parlato alla folla, Thiel ha cominciato a lanciare banconote da 100 dollari sul pubblico. Si è trattato di un gesto metaforico attraverso il quale ha voluto mostrare e dimostrare le differenze che ci sono tra criptovalute e valuta fiat.

L'adozione delle criptovalute sta aumentando, lo ha ammesso anche Goldman Sachs. Questi eventi in alcuni momenti, per così dire, anche coloriti facilitano questo processo creando un circolo virtuoso.

