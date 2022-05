Bitcoin come bene alternativo preferito, dichiara JPMorgan

La banca d’affari e d’investimento JPMorgan, mercoledì 25 maggio 2022, ha pubblicato un comunicato rialzista nei confronti di Bitcoin. Dopo aver dichiarato che la criptovaluta è il suo “bene alternativo preferito“, ha previsto anche un aumento futuro sulla sua quotazione.

La profezia vedrebbe il prezzo di scambio di Bitcoin aumentare del 28% rispetto a quello attuale. La regina delle crypto ora non riesce a stabilizzarsi sopra i 30.000 dollari. Infatti, al momento della scrittura si trova a 29.629 dollari, con un segno meno dello 0,51%.

Anche se tutti sono scettici in merito a un suo possibile sprint verso la soglia psicologica posta ai 35.000 dollari, contrariamente a chi prevede Bitcoin a 8.000 dollari, JPMorgan rimane rialzista, ponendo il prossimo obiettivo a 38.000 dollari.

Se sei d’accordo con le previsioni della banca d’investimento, allora dovresti iniziare ad acquistare Bitcoin. Puoi farlo approfittando del piano di accumulo offerto da Bitpanda. Aprendo un conto gratuito su questo exchange avrai accesso a tantissime funzionalità tra cui anche lo staking crypto.

Bitcoin verso i 38 mila dollari secondo JPMorgan

JPMorgan da tempo si è addentrata nel mondo crittografico studiandolo nei minimi dettagli, per proporre opzioni alternative ai suoi clienti e investitori. Una visione positiva tanto che ha definito le criptovalute la sua “classe di attività alternativa preferita insieme agli hedge fund“. Addirittura i suoi strateghi hanno stimato per Bitcoin una crescita del 28% rispetto al prezzo attuale:

La correzione del mercato delle criptovalute del mese scorso assomiglia più alla capitolazione rispetto allo scorso gennaio/febbraio e andando avanti vediamo un rialzo per i mercati dei bitcoin e delle criptovalute più in generale.

Nella nota pubblicata mercoledì ai suoi clienti, la banca ha anche affermato che sta sostituendo gli immobili con asset digitali e criptovalute. Tutto questo citando un “potenziale repricing ritardato” nel private equity, nel debito privato e di quello immobiliare.

Potrebbe essere il momento giusto per decidere di acquistare Bitcoin. Un modo è aprendo un conto gratuito su un exchange tra quelli disponibili. Uno tra i migliori è Bitpanda che non solo offre le migliori soluzioni per investire e fare trading, ma consente anche di attivare una carta di debito per gestire i propri acquisti con gli asset digitali detenuti, garantendo anche un cashback.

