Bitcoin è la rete di pagamento più efficiente del mondo

Che Bitcoin sia la regina delle criptovalute questo è indiscusso, ma che meritasse un premio per efficienza ci era proprio sfuggito. E a ragione, anche perché l'analista Dylan LeClair non aveva ancora pubblicato il suo ultimo studio relativo alla crypto. In pratica, stando ai dati rilevati, a pieno diritto Bitcoin è la rete di pagamento più efficiente al mondo. Invece, secondo quanto rilevato dalla piattaforma CryptoFees, impegnata a monitorare le commissioni delle criptovalute, la regina delle crypto sarebbe settima nella lista delle reti per commissioni giornaliere. Nondimeno, trasferisce in media 95.000 dollari per ogni dollaro di commissione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stando alle ultime stime in merito alle quotazioni delle maggiori criptovalute, sembra che Bitcoin stia mestamente avviandosi verso un trend tutto positivo. Al momento della scrittura infatti la crypto segna un leggero +0,08% portando la sua quotazione a 56.883,20 dollari. Sicuramente questa nuova notizia potrà far solo che bene a stimolare una prossima bull run.

Infatti, secondo i dati rilevati da CryptoFees, come già anticipato, Bitcoin sarebbe settima per commissioni, ma il valore eccezionale è che ogni 1 dollaro di commissioni ne trasferisce la bellezza di 95.142 dollari. Un'efficienza mai vista prima d'ora, segnalata prontamente da LeClair che su Twitter ha dichiarato:

“Negli ultimi sette giorni la rete Bitcoin ha trasferito una media di 95.142$ di valore per ogni dollaro di commissioni. La transazione mediana ha visto $751 di valore trasferito per ogni $1 di commissioni. Bitcoin è la rete di pagamento più efficiente che il mondo abbia mai visto“.

Over the last seven days the #Bitcoin Network transferred an average $95,142 of value for every $1 worth of fees.

The median transaction saw $751 of value transferred for every $1 worth of fees.#Bitcoin is the most efficient monetary settlement network the world has ever seen. pic.twitter.com/DzSwxCDKkd

— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) November 29, 2021