L'inflazione di Bitcoin è nettamente inferiore a quella del dollaro

Non ci sono dubbi, Bitcoin, nonostante la sua quotazione non si sposti dai 46 mila dollari circa, continua a essere un'ottima forma di investimento. Notizia recente, secondo alcuni dati, l'inflazione di Bitcoin è decisamente inferiore a quella del dollaro. Infatti, l'inflazione statunitense ha continuato a salire per tutto il 2021 raggiungendo quota 6,8%, il suo massimo storico dal 1982. Al contrario, l'inflazione della regina delle criptovalute ha raggiunto il suo minimo storico posizionandosi a 1,8%.

Bitcoin vince contro il dollaro

È chiaro quindi che Bitcoin vince nettamente, mostrando un tasso di inflazione 3,7 volte inferiore, stando agli ultimi dati di Coin Metrics, se confrontato con il dollaro. Ma come mai la regina delle crypto sta battendo il dollaro resistendo a questa piaga finanziaria?

Una prima motivazione riguarda il fatto che la criptovaluta viene emessa tramite ricompense di blocco che vengono dimezzate. Infatti, stando al Bitcoin Clock, il prossimo appuntamento è stato programmato per il 27 marzo 2024. Così facendo la crypto rivela la sua capacità protettiva dall'inflazione, una piaga che sta colpendo molti Stati come la Turchia.

Inoltre, dobbiamo ricordare che Bitcoin è stato creato come valuta digitale deflazionistica. In pratica, ha una fornitura totale fissata a 21 milioni di BTC. Diversamente, il dollaro, così come tutte le valute fiat, non hanno un'offerta fissa. La Federal Reserve durante tutto il 2021 è dovuta ricorrere alla stampa per finanziare le contromisure in contenimento al Covid-19. Addirittura, tra gennaio 2020 e novembre 2021, anche la Banca Centrale Europea, la Bank of Japan e la Bank of England hanno aumentato i loro programmi di Quantitative Easing per un totale di 9 trilioni di dollari. Per molti, quindi, stampare denaro significa far crescere il valore di Bitcoin.

Infine, Bitcoin è una delle opzioni migliori proprio perché fortemente indipendente rispetto ai molti rischi politici ed economici associati al dollaro USA. Ottima notizia, l'inflazione della regina delle crypto dovrebbe scendere ulteriormente durante tutto il 2022. Ciò vuol dire che ci troviamo in un momento favorevole per investire in questo asset digitale.