Bitcoin: El Salvador diventa il Paese che usa più crypto

Continua la corsa al Bitcoin per i tanti Paesi emergenti che cercano una certa indipendenza dal dollaro e da altre monete fisiche. È questo il caso di El Salvador che sta registrando un notevole successo dopo aver introdotto la criptovaluta con corso legale. Ma c'è di più, ed è stato proprio il presidente Nayib Bukele a darne notizia su Twitter: “C'è un paese sulla Terra, dove ci sono più persone che usano i portafogli #Bitcoin che i conti bancari“. Scopriamo insieme cosa sta succedendo in El Salvador e cosa dobbiamo aspettarci in merito alla quotazione futura della crypto.

Bitcoin: in El Salvador tutti usano la crypto

Oramai Bitcoin è entrata nell'uso quotidiano di molte persone che abitano in El Salvador. A seguito della decisione del Parlamento salvadoregno di approvare la criptovaluta come moneta digitale a tutti gli effetti legale, dopo una prima riluttanza iniziale, anche un venditore ambulante si fa pagare in crypto.

There is one country on Earth, where there are more people using #Bitcoin wallets than bank accounts. Prolly nothing. https://t.co/bZb4M6XZZZ — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) November 15, 2021

A diffondere la foto collegata al tweet pubblicato da Bitcoin Magazine è stato proprio il presidente Bukele che si è detto orgoglioso di questo traguardo. El Salvador, stando a quanto dichiarato, sarebbe il Paese dove ci sono più Bitcoin che dollari. Ovviamente si tratta di un'iperbole linguistica, non statistica, per evidenziare il successo che questa moneta digitale sta riscontrando nella popolazione.

Cosa dovremo aspettarci sull'andamento delle prossime quotazioni di Bitcoin dopo tale scoop diffuso da Bukele? Molto semplicemente gli analisti prevedono, dopo un primo assestamento al ribasso sui 65.000 dollari, un trend in positivo. Questo rafforzato dal forte bullish sentiment per la criptovaluta e per il successo che sta avendo in El Salvador. Tradotto in parole semplici, può essere un buon momento per investire e guadagnare grazie a Bitcoin sia direttamente, sia attraverso piattaforme di social trading che offrono investimenti in azioni e in criptovalute.

Non ci resta quindi che attendere o dietro la finestra, come spettatori, oppure nel bel mezzo dell'azione impegnati in interessanti investimenti proprio sulla regina delle crypto, Bitcoin, che tanto fa parlare di sé.