Bitcoin sorpassa PayPal, Mastercard e Visa

Stando a quanto registrato da Blockdata, Bitcoin quest'anno ha superato i volumi processati da PayPal. La notizia si fa ancora più interessante se si pensa alla sua giovane età. Infatti, come criptovaluta, è arrivata molto dopo questo colosso dei sistemi di pagamento digitale. Per renderci conto del dato così eccezionale viene in nostro aiuto un punto evidenziato proprio da Blockdata nel suo report:

“Se guardiamo ai dati, la rete Bitcoin ha elaborato una media stimata di 489 miliardi di dollari al trimestre nel 2021. Per metterlo in prospettiva, PayPal ha elaborato una media di 302 miliardi di dollari al trimestre nel 2021, la rete Mastercard ha elaborato 1,8 trilioni di dollari al trimestre, o il 260% in più, e la rete Visa ha elaborato una media di 3,2 trilioni di dollari al trimestre, o il 540% in più“.

Quanto ha processato Bitcoin in più di PayPal quest'anno

Ma quanto effettivamente Bitcoin ha processato in più di PayPal quest'anno? La risposta arriva dai dati ufficiali raccolti con estrema precisione da Blockdata. Si parla di un 62% in più di elaborato in dollari. Parliamo di oltre il 50%, per una criptovaluta molto giovane in confronto a un colosso simile come PayPal. Il documento prosegue evidenziando l'eccezionalità dell'evento che, nel breve periodo, potrebbe portare la crypto ad avvicinarsi ai volumi molto più abbondanti di Visa e MasterCard:

“È impressionante come Bitcoin, come rete decentralizzata di 12 anni, sia il 27% del percorso in termini di una metrica (volume elaborato) rispetto a Mastercard, una società fondata nel 1966. Soprattutto se si tiene conto che si tratta di un movimento decentralizzato“.

L'obiettivo della crypto è MasterCard e Visa

Occorre comunque precisare che la rete Bitcoin, a differenza di PayPal, elabora molto più che soli pagamenti. Sono inclusi infatti il trasferimento di fondi da e verso i comuni servizi e portafogli. La cosa che fa stupore riguarda invece la capacità della criptovaluta di trasferire tanto volume quanto questi colossi della finanza quali MasterCard e Visa. Al contrario, le previsioni future, identificabili nei dati elaborati da Blockdata, stupiscono e non di poco, ma in negativo. Infatti, ecco cosa viene dichiarato proprio in merito al possibile nuovo traguardo della crypto:

“In teoria, se il bitcoin dovesse aumentare il suo valore trasferito per transazione oggi di circa il 260%, la rete Bitcoin elaborerebbe un volume equivalente alla rete Mastercard su base giornaliera. Per essere al livello di volume di Visa, il valore medio delle transazioni dovrebbe aumentare del ~540%. Sebbene questa sia una possibilità teorica, non c'è stata una tendenza al rialzo che indica che la quantità di bitcoin inviata per transazione è in aumento. Con l'enorme aumento dei prezzi nell'ultimo anno, vediamo effettivamente una correlazione inversa, come ci si può aspettare“.

Intanto PayPal ha aperto il suo sistema a Bitcoin e altre criptovalute, mentre MasterCard ha annunciato il lancio delle sue prime carte di credito crypto. Quindi, chi sta muovendo i fili dell'economia digitale?