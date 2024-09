Bitcoin sta esercitando il suo potere sui grandi della finanza

Bitcoin in questi mesi non ha certo dato dimostrazione di stabilità, fluttuando tra sali e scendi preoccupanti per alcuni investitori in criptovalute. Nonostante ciò, sembra che il suo potere sui grandi della finanza stia aumentando. Ad affermarlo è stato Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise.

In altre parole, i principali e importanti consulenti finanziari stanno investendo in questa criptovaluta, accrescendo così i propri portafogli. Le sue affermazioni sono state pronunciate durante il Barron’s Advisor 100 Summit, in Florida. A questo evento partecipano i migliori consulenti finanziari degli Stati Uniti.

Durante il suo discorso, Hougan ha interagito con i partecipanti chiedendo: “Alzando la mano, quante persone in questa sala possiedono bitcoin o un altro asset crittografico nel loro portafoglio personale?“. Con grande sorpresa ha scoperto che, rispetto al 10% o 20% dello scorso anno, questa volta ha stimato circa il 70% dei consulenti nella sala.

C’è un termine tecnico molto sofisticato – ha scherzosamente affermato Hougan – che gli economisti usano per descrivere questo genere di fenomeno che si ripete anno dopo anno: wow.

Bitcoin attrae i più grandi consulenti finanziari

Secondo il CIO di Bitwise, Bitcoin sta attraendo i più grandi consulenti finanziari, anche se non molti in quella sala avevano posizioni della prima criptovaluta per capitalizzazione. Secondo la sua esperienza, “i consulenti praticamente allocano sempre per primi nei loro conti personali. Le allocazioni dei clienti solitamente seguono 6-12 mesi dopo“.

Quelli di noi che vivono e respirano criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno – continua Hougan – potrebbero dimenticarsene, ma acquistare un po’ di bitcoin è incredibilmente potente per le persone. Una connessione personale genera familiarità. Quando si detiene e si monitora bitcoin nel proprio portafoglio, la paura e il rifiuto tendono a lasciare il posto alla curiosità e, alla fine, al conforto.

In conclusione, quello che Hougan ha capito dall’evento Barron’s Advisor 100 Summit è che “un’ondata delle persone più potenti della finanza sta finalmente investendo in criptovalute“. L’aspettativa è che questo si diffonda da loro ai loro clienti. In quel momento il mercato crypto potrebbe davvero avere una spinta importante.

Nel frattempo la Harris non sta tenendo conto del mercato delle criptovalute nella sua campagna elettorale, con grande sorpresa di molti.